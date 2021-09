La bella Pedron ha condiviso una foto su instagram in cui appare seduta a un bar con lo sguardo triste, cosa sarà successo?

Eleonora Pedron ha condiviso una foto su instagram seduta al bar con uno sguardo un pò perso, nella didascalia però afferma ci sono delle cose nuove in arrivo per lei. Intanto Sandra Milo le scrive una frase bellissima nei commenti:“Hai sempre un’aria giovane e fresca da ragazzina!E il tuo bello! Se non si sapesse perfettamente che sei mamma ti si potrebbe quasi scambiare per una liceale”. Non manca mai invece il commento del compagno Fabio Troiano che mette un bel cuore alla sua amata.

Eleonora Pedron e il tuffo in piscina dalla gioia

La bella showgirl sta studiando psicometria e qualche settimana fa ha dato un esame di statistica molto difficile, dopo aver saputo di averlo passato la sua reazione è stata assurda. La bella ex Miss Italia si è tuffata in piscina senza pensarsi due volte per dimostrare la sua gioia incontrollata. Ecco le sue parole:”Dato un esame di statistica, statisticamente quasi impossibile da svolgere ed una studentessa che si è fatta un gran c per giorni e giorni, notti e ancora giorno davanti a calcoli di probabilità, percentuali, grafici, deviazioni standard, ipotesi nulle e alternative, teoremi, frequenze e margini di errore ecc.

Quale probabilità ha tale studentessa di buttarsi in piscina vestita subito dopo aver saputo di essere riuscita a passarlo? La studentessa non ha 20 anni, l’acqua è freddina e devo rivedere i tuffi”. La Pedron dunque non è solo mamma e donna in carriera, questo non le basta vuole anche studiare e laurearsi. Un esempio di determinazione e sacrificio importante. E poi le soddisfazioni come si può osservare, arrivano e sono bellissime.

La Pedron due giorni fa ha festeggiato il compleanno della figlia Ines mia, ha pubblicato una foto con lei e con l’altro figlio dedicandole le parole che Benigni ha pronunciato al Festival del cinema di Venezia quando gli hanno consegnato il Leone d’oro alla carriera, nei confronti di sua moglie:“Conosco solo un modo per misurare il tempo, con o senza di te“. La Pedron le ha volute invece dedicare a sua figlia che insieme a suo fratello sono tutto per lei.