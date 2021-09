Elisa Isoardi, il selfie dall’alto: la camicetta fa “fatica” e si sta per aprire proprio li… – FOTO

Elisa Isoardi fulmina i followers di Instagram con uno sguardo incandescente. Bellezza travolgente dal profondo dell’anima.

La showgirl ed ex conduttrice della Rai, Elisa Isoardi ha fatto ancora una volta “rumore” nel segno di una bellezza davvero encomiabile.

Il tempo “vola”, ma lei è sempre più splendida e impeccabile ogni giorno che passa. Nonostante un periodo sottotono condito da recenti disavventure sul piccolo schermo, la conduttrice non si è quasi mai persa d’animo e ha continuato a mantenere alto il livello d’appeal.

Durante le performances a “Ballando Con Le Stelle” e a “L’Isola dei Famosi 15” ha cercato di impegnarsi in tutti i modi per mettersi in mostra ed entrare tra le preferenze assolute degli addetti.

Il destino però le ha voltato inaspettatamente le spalle, trovandosi a combattere con difficoltà evidenti, legate a qualche infortunio di troppo. Il passaggio sull’altra “sponda del naviglio”, in Mediaset potrebbe essere soltanto rimandato.

Nel frattempo lei dedica la maggior parte del suo tempo su Instagram, dove ci mette spesso al corrente delle sue “opere” di vita quotidiane. Le quali stanno contribuendo a quanto pare a rimettere in discussione le sue ambizioni

Elisa Isoardi scatta un selfie rovente. La visuale “cattura” proprio tutto: inarrestabile

