Elisa Maino seduce Milano, trionfo di pizzi e trasparenze: un incanto – FOTO

L’influencer Elisa Maino ha conquistato Milano, il suo outfit angelico ma con bollenti trasparenze rende il tutto semplicemente incantevole.

Elisa Maino, la splendida influencer si trova per le vie di Milano quando tra uno scatto e l’altro viene circondata da fotografi, tutti gli occhi sono per lei. Merito del sorriso contagioso e di quella freschezza tipica della sua età, Elisa infatti è classe 2003. Vestita da Ermanno Scervino, l’outfit che propone è un trionfo di sensazioni contrastanti e questo non passa di certo inosservato. I commenti sono numerosi e leggerli tutti diventa assolutamente impossibile.

Elisa Maino, trionfo a Milano: le FOTO audaci della giovane influencer

Bianco, pizzo e trasparenze questa è la mise proposta da Elisa: un set composto da top cortissimo – emerge infatti l’addome piatto e tonico – ed una longuette. Il velo favorisce la visione di alcune parti del corpo che altrimenti rimarrebbero occultate, questo crea un bell’effetto. Il make-up nude asseconda i bei lineamenti della giovane e poi i capelli lasciati fluenti. Il sandalo nero spezza il total white.

Tra le numerosissime storie, ha anche abbinato degli occhiali da sole rettangolari e total black. La Maino mostra tutta la sua felicità per aver partecipato a questo evento mondano e tra le numerose sfilate la stessa ha ammesso di essere confusa e di amare ogni singolo capo che vorrebbe subito nel suo armadio. Dopo la parentesi milanese la giovane fa sapere che si stava dirigendo a Bologna, precisamente alla Mondadori per presentare alle 17:00 il suo romanzo dal titolo “Con amore”.

Chi ha seguito la Maino in questi giorni si è perso tra i numerosi outfit, da quelli più aggressivi strong a quelli più bon-ton, insomma proprio per tutti i gusti.

E dopo la carrellata di proposte, la stessa ha chiesto ai fans quale fosse il proprio stile preferito. Non sappiamo quale sarà la risposta che andrà per la maggiore, ma ogni look è stato sicuramente studiato su di lei e scegliere una preferenza è alquanto difficile.