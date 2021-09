Elodie mania, per la cantante venuta dal nulla un grande successo. Nessuno riesce a farne a meno, è una vera ossessione.

Elodie nasce 31 anni fa a Roma, il padre ha origini italiane mentre la madre francese. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella, anche se la sua più grande passione è stata sempre la musica.

Questo amore viscerale per il canto l’ha portata a tentare ogni strada possibile ed immaginabile per cercare di sfondare nel panorama musicale, nel 2009 partecipa ad “X Factor” ma il suo stile non piace e viene eliminata nelle fasi iniziali dello show.

Con tenacia e testardaggine riesce ad entrare nella scuola di “Amici”, programma in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il sogno di Elodie si realizza nel 2015 quando arriva seconda classificata al talent e vince i premi della Critica e di RTL 102.5.

Dopo “Amici” per Elodie inizia il vero successo, la sua felicità arriva alle stelle così come la sua fama che cresce ogni anno sempre di più

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Benedetto il cemento usato per costruire l’ospedale in cui sei nata” Giulia Salemi, stupenda, arriva la dedica definitiva FOTO

“Vertigineee”, la folla grida “Vertigine”

Elodie – storie di Instagram

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Ti amo, sei bellissima” Miryea Stabile e il vestitino che fa impazzire i fan. Unica FOTO

I brani e gli album pubblicati da Elodie sono molteplici, l’ultimissimo è Vertigine, scritto da Elisa Toffoli, Davide Petrella e Dario Faini. L’uscita del nuovo singolo è avvenuta ieri venerdì 24 settembre, la folla non stava più nella pelle, i fan sono sono letteralmente impazziti e all’unisono gridavano “Vertigineee”.

La bellissima Elodie ha sfoggiato un outfit davvero particolare per la sua serata, bandana colorata, capelli lunghissimi neri sciolti, mini dress rosa e tacchi vertiginosi, il suo stile Barbie del 21esimo secolo è inconfondibile.

Una soddisfazione immensa per la cantante che con non pochi sacrifici si è saputa imporre nel mondo della musica con grazia, eleganza e tanta voglia di fare ed imparare. Le sue canzoni sono diventate nel tempo la colonna sonora della vita di moltissimi suoi fan.

Mai banale, sempre sul pezzo, sempre all’altezza, Elodie non ha mai deluso le aspettative di nessuno e siamo certi che non lo farà mai.

Dopo tantissima gavetta la cantante ha raggiunto la vetta, la vista dall’alto non è mai stata così bella.