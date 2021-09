Emma Marrone: svelata la sua posizione preferita a letto. Seducente – FOTO

Emma Marrone. La cantante di origine salentina è consolidata ormai come giudice capace di “X Factor Italia”. Su Instagram regala sempre delle perle di simpatia e sensualità

Correva l’anno 2010 quando la giovane cantante Emma Marrone vinse la nona edizione del talent show più famoso della storia della televisione, “Amici di Maria De Filippi”.

É stato un trampolino di lancio importante che ha portato l’artista salentina a successi sempre più grandi come la vittoria di un Festival di Sanremo nel 2012 con il brano “Non è l’inferno”, varie candidature agli MTV Europe Music Awards e ai World Music Award e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest nel 2014.

Emma Marrone: le immagini rivelatrici su Instagram. Fan scatenati

Dotata di una voce straordinaria, Emma Marrone ha deciso di dedicare la sua carriera alla musica, non solo nelle vesti d’interprete ma anche come novello personaggio televisivo.

É tornata a ricoprire nuovamente, infatti, il ruolo di giudice a “X Factor Italia” per la seconda edizione consecutiva insieme ai colleghi Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton. Tante novità quest’anno tra cui l’abolizione delle categorie di suddivisione dei concorrenti e l’addio dello storico conduttore Alessandro Cattelan, sostituito da un capacissimo Ludovico Tersigni.

Emma Marrone si è presentata in splendida forma durante la prima puntata, indossando una giacca crop stampata e i pantaloni over size. Ha incantanto nuovamente per il secondo appuntamento mostrandosi con una mise più aggressiva ma decisamente sensuale, dalle atmosfere che ricordano gli anni ’70: un vestito molto corto chemisier dalla fantasia tigrata in verde militare e nero, ampie maniche a palloncino e cinturone borchiato in vita.

La cantante raccoglie consensi anche sul web dove è seguita da oltre 5 milioni di utenti su Instagram. Usa i canali social per diffondere messaggi importanti, come quello diretto alle istituzioni affinchè stabiliscano la ripartenza dei concerti a piena capienza ma seguendo norme di sicurezza appropriate.

Inoltre, regala anche piccole perle di simpatia. Volete sapere quale sia la sua posizione preferita a letto? Lo svela lei stessa tramite Instagram Stories. “A quattro di mazze” – a braccia e gambe divaricate, spaparanzata sul materasso, in relax, dopo la fine di una lunga giornata di lavoro.