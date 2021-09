Un suggestivo connubio tra la potenza benefica della leggerezza e l’alone atipicamente luminoso del mistero travolgono la “Milano Fashion Week” 2021. Alice Pagani è il suo centro.

Un potente sfavillio inonda di luce la “Milano Fashion Week” 2021. Fonte di tale potente carica luminosa sarà Alice Pagani. Attrice, modella e scrittrice, originaria di Ascoli, nei suoi ventitré anni ha già trovato la sua strada per esprimere la sua vena creativa. Protagonista soltanto un anno fa per Emporio Armani, in “Love With You e Stronger With You“, Alice già nel 2016 è Rivelazione dell’anno, vincendo il Ciak D’Oro a seguito della sua apparizione in “Loro” e “Loro 2” di Paolo Sorrentino.

Mentre la Settimana della Moda si prepara a chiudere al meglio i suoi stendardi il prossimo 27 settembre, a primeggiare sin dal suo arrivo, dando così vita ad un ottimo modo per legare le preziosità del passato a quelle del presente, in un momento storico in cui il cambiamento può essere forse l’unica via di salvezza. A personificazione di questo delicato emblema si presenterà proprio la protagonista della recente pellicola thriller, firmata da Andrea De Sica, di “Non mi uccidere“.

Alice Pagani brilla in Fashion Week: quando la leggerezza incontra il mistero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Pagani (@opheliamillaiss)

“Shining in” Missoni. Sarà come brillare di luce propria per la già misteriosamente magica Alice entrare in una creazione di Alberto Caliri, direttore creativo per la maison fondata in quel di Varese, nel lontano 1953. Interprete di se stessa mai come ora, Alice meriterà, in virtù di tale esibizione, una posizione di rilievo per aver indossato uno degli abiti realizzati dalla casa di moda. Si tratta di un vero gioiellino capace, volto a lasciar mai così presente il corpo secondo il parere unanime dei di suscitare “energia divina“. La critica, inoltre, dimostrerà di aver amato i punti fermi della sfilata nella sua interezza. Esibendo in questo caso un connubio sublime tra la leggerezza romantica, alquanto tipica quest’oggi nella novità di Missoni, ed il misterioso carisma di “Ophelia”.

Una “Trilli“ moderna. I complimenti per lei giungeranno da ogni dove. In primis dall’artista canora Elodie, ai musicisti Enrico Ruggeri e Saturnino Celani, sino alla fashion influencer di fama internazionale Chiara Biasi. Per concludere la parentesi in altrettanta indomita bellezza, e non lasciare nulla al caso, la stessa Alice opterà per fare un riferimento nel suo ultimo post su Instagram al personaggio di finzione prediletto.

Meglio conosciuto al pubblico della penisola sotto il nome di “Campanellino”, nonché iconica figura del capolavoro d’animazione Disney “Peter Pan“. Una minuta fatina alata ma con un caratterino ben contraddistinto. Insomma, un mix tra due epoche che sarà difficile da dimenticare.