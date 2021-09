Fantacalcio, consigli sulla formazione da schierare nella sesta giornata di campionato

Inizia oggi la sesta giornata di campionato con i primi anticipi: le probabili formazioni ed i consigli su chi schierare al Fantacalcio.

Il campionato italiano entra nel vivo. Dopo il turno infrasettimanale, chiusosi giovedì sera, oggi andranno in scena le prime gare della sesta giornata. Ad aprire le danze, sarà la gara allo stadio Picco tra Spezia e Milan, poi a seguire il big match tra Inter e Atalanta e in serata Genoa-Verona. Così come gli allenatori delle varie società, anche I fantallenatori stanno studiando la formazione e le ultime mosse in vista delle gare.

Fantacalcio, sesta giornata: probabili formazioni e consigli su chi schierare

Riparte, dopo una brevissima sosta, il campionato di Serie A: oggi in programma i primi anticipi della sesta giornata.

Riparte, dunque, anche il Fantacalcio con tutti gli appassionati pronti a schierare la formazione consultando le ultime decisioni dei tecnici di Serie A. L’obiettivo? Quello di non rimanere scoperti in nessun reparto, ma soprattutto di centrare la formazione giusta a caccia di più bonus possibili.

Spezia-Milan: sabato 25 settembre, ore 15.00

Spezia (4-3-3): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Sala, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.

Consigliati: Bastoni (S), Gyasi (S), Maignan (M), Theo Hernandez (M), Saelemaekers (M), Rebic (M).

Inter-Atalanta: sabato 25 settembre, ore 18.00

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

Consigliati: Calhanoglu (I), Barella (I), Dzeko (I), Zappacosta (A), Gosens (A), Malinovskyi (A), Zapata (A).

Genoa-Verona: sabato 25 settembre, ore 20.45

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Bani, Criscito; Cambiaso, Badelj, Rovella, Tourè, Fares; Pandev, Destro.

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Barak, Lazovic; Caprari, Kalinic.

Consigliati: Criscito (G), Badelj (G), Fares (G), Destro (G), Faraoni (V), Ilic (V), Kalinic (V).

Juventus-Sampdoria: domenica 26 settembre, ore 12.30

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

Consigliati: Cuadrado (J), Bentancur (J), Morata (J), Candreva (S), Caputo (S).

Empoli-Bologna: domenica 26 settembre, ore 15:00

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Henderson, Ricci, Stulac; Bajrami; Mancuso, Pinamonti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic.

Consigliati: Marchizza (E), Bajrami (E), Mancuso (E), Orsolini (B), Soriano (B), Arnautovic (B).

Sassuolo-Salernitana: domenica 26 settembre, ore 15:00

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Gyomber, Strandberg, Gagliolo; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Ranieri; Ribéry; Gondo, Simy.

Consigliati: Toljan (Sas), Berardi (Sas), Boga (Sas), Raspadori (Sas), M. Coulibaly (S), Simy (S).

Udinese-Fiorentina: domenica 26 settembre, ore 15:00

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil.

Consigliati: Molina (U), Pereyra (U), Deulofeu (U), Odriozola (F), Torreira (F), Vlahovic (F).

Lazio-Roma: domenica 26 settembre, ore 18:00

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Mkhitaryan, Zaniolo, El Shaarawy; Abraham.

Consigliati: Milinkovic-Savic (L), Immobile (L), Luis Alberto (L), Veretout (V), Mkhitaryan (R), Abraham (R).

Napoli-Cagliari: domenica 26 settembre, ore 20:45

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Lykogiannis, Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Consigliati: Ospina (N), Fabian Ruiz (N), Insigne (N), Osimhen (N), Nandez (C), Joao Pedro (C) .

Venezia-Torino: lunedì 27 settembre, ore 20:45

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Pjaca, Linetty; Sanabria.

Consigliati: Busio (V), Aramu (V), Henry (V), Milinkovic-Savic (T), Ansaldi (T), Pjaca (T), Sanabria (T).

La formazione ideale per la sesta giornata

Formazione ideale (3-4-3): Ospina (Lazio); Ansaldi (Torino), Toljan (Sassuolo), Theo Hernandez (Milan); Fabian Ruiz (Napoli), Saelemaekers (Milan), Bonaventura (Fiorentina), Djuricic (Sassuolo); Vlahovic (Fiorentina), Osimhen (Napoli), Morata (Juventus).

Il campionato riprenderà il prossimo weekend. In settimana spazio alle competizioni europee per la seconda giornata della fase a gironi che vedrà impegnate sette sqaudre italiane.