Federica Pellegrini sempre più bella: sotto l’accappatoio niente. Devastante – FOTO

Federica Pellegrini è tornata a far rumore sui social network, tra le storie instagram. Ogni giorno che passa è sempre al top: strepitosa.

La web influencer e campionessa in vasca, Federica Pellegrini ha raccolto diversi consensi in occasione dell’ultima storia Instagram pubblicata sul proprio profilo.

L’ex co-conduttrice di Sanremo 2021 è molto attiva in questo periodo sul web, forte delle sue recenti esperienze che hanno contribuito ad un aumento considerevole della notorietà.

Leggenda nello stile libero dei 200 metri nazionale, la campionessa in corsia è reduce dai giochi olimpici di Tokyo 2020. La manifestazione intercontinentale ha regalato l’ennesima (quinta) finale consecutiva anche se non è riuscita a raggiungere il podio che le sarebbe valsa un’altra medaglia da aggiungere alla sua ricca bacheca di trofei.

Una delusione solo a metà, colmata con la partecipazione alla “sbracciata” napoletana che ha riportato in auge le sue qualità da nuotatrice. Federica, nonostante le difficoltà incontrate lungo il suo percorso in leggero declino, a causa della carta d’identità non ha perso il sorriso e la voglia di fare bene.

Ecco perchè sui social si mostra sempre felice e con un’inclinazione distensiva dal punto di vista attitudinale

Federica Pellegrini relax di troppo in accappatoio: i dettagli roventi

