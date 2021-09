Federica Pellegrini la posa in costume sugli scogli, dietro di lei il paradiso – VIDEO

Federica Pellegrini si è lasciata riprendere sugli scogli del lungomare di una delle più belle città d’Italia, che arrossisce al cospetto della bellezza della “Divina”

La campionessa olimpica Federica Pellegrini si trova a Napoli come testimonial del marchio Jaked. Ieri infatti alle 10:30 nel foyer del Teatro San Carlo ha consegnato 20 borse di studio ai bambini delle associazioni Centro La Tenda, Pavesi e Accendiamo una stella for you. Una nobile iniziativa della “Divina“.

In occasione della sua visita si è anche fatta immortalare sugli scogli a Mergellina del Lungomare Caracciolo e ha pubblicato un video inserito sue storie di Instagram per la gioia dei suoi tantissimi follower.

Federica Pellegrini, il video in costume sugli scogli di Mergellina a Napoli

