“Femme fatale” Eva in bikini è una fata: ventenni spostatevi tutte! – FOTO

La bellissima mamma della nota Mercedesz ha superato ogni aspettativa con la nuova foto, scattata in spiaggia, che ha pubblicato questa sera.

La strepitosa ex attrice ha postato, da meno di un’ora, un post senza precedenti: si tratta di uno scatto in bikini da cui non è possibile staccare gli occhi.

Il costumino nero indossato dalla bella Eva si compone di una parte superiore a forma di triangolo ed uno slip che si allaccia di lato con i fiocchetti: il fisico della fotonica ex naufraga è indiscutibilmente spaziale!

Nella didascalia la meravigliosa modella ungherese ha riportato la seguente citazione: “La felicità passa più attraverso la virtù che attraverso il piacere”. Successivamente la showgirl naturalizzata italiana ha tradotto la frase anche in lingua inglese: “Happiness passes more through virtue than through pleasure”.

Eva è tutta curve: ogni anno che passa il suo corpo sembra ringiovanirsi… che meraviglia!

Le foto in costume della magnifica ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘L’isola dei famosi’ sono all’ordine del giorno, ma con questa ha proprio dato il meglio di sé!

La fotonica showgirl ha un’espressione piuttosto seriosa, gli occhiali da sole sulla testa, la manicure super curata e lo sguardo fisso sull’obbiettivo della fotocamera: i suoi scatti sono sempre impeccabili!

Il post è esploso di visualizzazioni, ottenendo quindi già più di 3.000 mi piace e quasi 100 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti alla sua bellezza, apprezzamenti al suo fisico e frasi di affetto e incoraggiamento.

Ecco alcuni esempi: “Femme Fatale“; “Sei meravigliosa, ti adoro”; “Sei più bona di tua figlia”; oppure “Spettacolare… fisico pazzesco!”.

Su una cosa non si discute: ogni anno che passa Eva diventa sempre più bella!

Nell’immagine Eva posa in modo super sensuale, mentre si appoggia ad una grande roccia alle sue spalle: la gamba piegata e le curve in bella mostra la rendono ancora più affascinante!