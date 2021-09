Giulia Salemi domani la scena, non ce n’è per nessuna. L’influencer sbaraglia la concorrenza ed impone la sua bellezza.

Ormai senza Giulia Salemi non si può proprio stare, l’influencer italo-persiana ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione a “Miss Italia 2014” per poi approdare a “Pechino Express 2015” in coppia con la madre e al “Grande Fratello VIP 3”, in questa edizione della casa più spiata d’Italia conobbe ormai l’ex fidanzato Francesco Monte (ex di Cecilia Rodríguez).

Giulia ha voluto ripetere l’esperienza ed ha partecipato anche all’edizione 5 del “Grande Fratello VIP”, ancora una volta il cuore dell’influencer si innamora e si fidanzata con Pierpaolo Petrelli, i due sono innamoratissimi, su Instagram hanno fatto impazzire milioni di persone.

La Salemi si è affermata nel mondo dello spettacolo con decisione, competenza e tanta simpatia, è ospite in diverse trasmissioni televisive, è il volto di molteplici brand nazionali ed internazionali. Senza Giulia oggi non si può stare.

Giulia Salemi fa venire giù Instagram, è illegale

C’è poco da dire su Giulia, è oggettivamente bellissima. I suoi tratti italo-persiani hanno fatto innamorare milioni di italiani, capelli lunghissimi neri, carnagione olivastra, sguardo accattivante, bocca da baciare e fisico perfetto.

Le sue foto lasciano senza fiato, a soli 28 anni ha il mondo ai suoi piedi. Gli ultimi scatti postati sul suo profilo Instagram seguito da 1,7 milioni di follower, hanno dato il colpo di grazia ai suoi amici virtuali.

I commenti non si contano così come i cuori e i fiori virtuali, tra un complimento ed un emoticon arriva la dichiarazione definitiva di un fan innamoratissimo, “Benedetto il cemento usato per costruire l’ospedale in cui sei nata”.

Una frase che ha suscitato l’interesse di tantissimi altri ammiratori che non solo hanno apprezzato il commento ma hanno anche rincarato la dose, “Giulia lascia Pierpaolo e sposiamoci ok?”, scrive scherzosamente qualcuno.

In pochissime ore gli scatti hanno totalizzato milioni di like e l’influencer può ritenersi molto soddisfatta per l’obiettivo raggiunto.

Giulia continua a stupire e siamo certi continuerà a farlo per molto tempo ancora.