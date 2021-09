Laura Cremaschi è una delle donne più amate del mondo dei social: l’ultimo scatto ha conquistato tantissimi likes e commenti di apprezzamento da parte dei suoi social

Laura Cremaschi è una delle showgirl più amate della televisione. La conosciamo tutti per essere stata una tentatrice a Temptation Island Vip, successivamente è arrivata ad Avanti Un Altro dove ha ricoperto il ruolo di Bonas. Il programma di Paolo Bonolis ha senza ombra di dubbio sancito il suo successo. Certo, ora può dire di aver realizzato quasi tutti i suoi sogni, ma la sua carriera non è stata così facile. Ha avuto tutto inizio nel 2006, quando era solo una ragazzina di 19 anni.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry e Meghan dopo l’addio alla Royal Family, guadagni da capogiro: cifre sbalorditive

Laura Cremaschi è sempre più bella: lo scatto che ha fatto record di likes

Visualizza questo post su Instagram U n p o st c o n d i v i s o d a L a u r a C r e m a s c h i ( @ c r e m a s c h i n a )

Laura è venuta al mondo in quel di Bergamo il 1° gennaio del 1987. A Milano è cominciata la sua carriera, dove ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo e della moda. Aveva solo diciannove anni quando Laura è stata eletta come Miss Padania 2006. Ha spiccato il volo quando è stata scelta come Bonas per il programma del conduttore Paolo Bonolis, è stata senza ombra di dubbio la sua consacrazione nel mondo della televisione che ha avuto modo di fare la sua conoscenza. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, Laura è stata fidanzata dal 2012 al 2017 con Andrea Perone, l’imprenditore ex marito di Sabrina Ferilli. La loro relazione è stata decisamente molto turbolenta, e pare che sia questo il motivo per cui alla fine hanno deciso di mettere un punt alla loro relazione

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Royal Family, la decisione del Principe Carlo spiazza tutti: cosa sta succedendo

Molti detrattori hanno accusato Laura di essersi sottoposta a molti interventi di chirurgia per apportare alcune modifiche al suo corpo, ma lei non ha mai confermato niente del genere.