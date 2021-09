“La fidanzata perfetta”. Jasmine Carrisi in total black: pantaloni di pelle nera da panterona. Unica – FOTO

Jasmine Carrisi. La più piccola tra le figlie di Al Bano è sempre più lanciata nel mondo dello spettacolo. Sui canali social le sue foto sono apprezzatissime dai fan

Piccole figlie d’arte crescono. Jasmine Carrisi, penultimagenita del popolare cantante Al Bano, si sta ritagliando sempre di più il suo spazio personale all’interno del mondo dello spettacolo nostrano.

La giovanissima artista, classe 2001, a soli 20 anni sta facendo una gavetta importante, sicuramente sotto l’ala protettrice del famoso genitore e con l’occhio vigile e benevolo della madre puntato su di lei. L’ex show girl Loredana Lecciso, infatti, è molto orgogliosa e condivide e promuove sui suoi canali social, tutte le novità che riguardano la cantante in erba.

Jasmine Carrisi spopola su Instagram. I fan sono pazzi di lei

Come il famoso padre, l’interesse principale di Jasmine Carrisi è la musica e lì sta dirigendo tutte le sue energie creative. Tuttavia, i generi di loro competenza sono decisamente differenti. Se Al Bano è conosciutissimo per la potenza della sua voce e per il suo stile melodioso, Jasmine è attratta da sonorità trap.

L’anno scorso ha esordito con il suo primo singolo dal titolo “Ego” (circa 410mila visualizzazioni su YouTube). Durante il 2021 ha replicato con una nuova canzone, “Calamite”, caratterizzata da ritmi latini e atmosfere che ricordano gli anni ’80. Poi è stata la volta del brano più recente “Stikide”, in collaborazione con Kiko El Crazy e Deny K.

Nel suo curriculum si annovera anche una presenza importante sul piccolo schermo: ha occupato un posto come giudice del programma “The voice senior”, talent condotto da Antonella Clerici. In quell’occasione ha accompagnato il suo stesso padre, Albano Carrisi, e ha fatto esperienza accanto ad altri mostri sacri della musica italiana come Loredana Bertè e Gigi D’Alessio.

Jasmine raccoglie consensi soprattutto dal pubblico più giovane che la idolatra sui suoi canali social. Su Instagram è seguita da poco meno di 100mila follower che apprezzano gli scatti condivisi, sempre carichi di sensualità.

L’ultimo la vede in una mise provocante. Smessi i bikini tipici dell’estate, si propone con un outfit più autunnale e decisamente aggressico. Total black per lei, fasciata in un paio di pantaloni di pelle scura: la posa è di schiena, ponendo attenzione sul suo lato B.

Tripudio di commenti: “Sei la fidanzata perfetta”, “Che look, “Stupenda”, “Bellissima, complimenti”, “Sei meravigliosa in tutte le salse, tesoro”, “Sei il mio sogno. Sei meravigliosa”.