La bella Jessica Franceschetti ha condiviso su instagram una foto che la ritrae appoggiata ad un muretto in bikini, bellissima

Jessica Franceschetti ha condiviso su instagram una foto dove appare bellissima e sensuale con indosso un bikini minuscolo. I commenti sono tantissimi:”Che sogno”, “Immensamente speciale”, “Che fisico stupendo che hai”. In un altro scatto regge in mano un cartello con scritto “Sei bona”, ormai se lo dice anche da sola. I fan rispondono:“E non poco lo sei anche troppo”, “Sei stupenda non sei bona”, “Concordo con il tuo foglio”.

Jessica Franceschetti non si sopporta da sola

La bella influencer veneta Jessica Franceschetti si dice da sola di starsi antipatica. A chi ride e le dice che è simpatica lei risponde che è seria, lo pensa davvero. Dice cavolate e ha milioni di followers, così dice. Si definisce “una scema con il seno grosso”. La bella influencer ha avuto un attacco di insicurezza forse. Su instagram ha ben 1,2 milioni di followers e queste persone se la seguono così tanto evidentemente è perché lei piace molto. D’altronde è una bella ragazza e molto simpatica. Ha deciso anche di condividere con i fan un libro che ha scritto un suo caro amico che va a tradurre le parole venete in italiano.

Per chi non riesce a capire quello che dice la bella Franceschetti è arrivata finalmente la soluzione a quanto pare. I dialetti sono sempre difficili da comprendere, specialmente se parlati tanto e a fondo come fa lei. Il veneto non è da meno, ha delle parole tutte sue che per chi non conosce il dialetto diventa difficile seguire un discorso. L’avventura nel mondo dei social per la Franceschetti è cominciata anni fa quando ha iniziato a condividere suoi video in bikini mentre palleggiava molto bene. Ha unito due delle passione di ogni uomo, il pallone e il corpo di una donna. Ha saputo capire quali sono gli interessi degli uomini e li ha colti.

Infatti la metà dei suoi followers e forse di più sono tutti uomini. Ad oggi la Franceschetti ha deciso anche di aprire un account su Onlyfan dove condivide foto abbastanza spinte per quelli che sono abbonati al suo profilo e pagano quindi. Questo sito sta spopolando in molte influncer.