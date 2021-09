Miryea Stabile non ha perso tempo, la decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno, fan senza parole.

La bellissima e spumeggiante Miryea Stabile si è imposta nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione a diversi programmi televisivi, la ricordiamo in “La Pupa, il Secchione e Viceversa 2021” e “l’Isola dei Famosi 2021”. Attualmente lavora come influencer ed è seguitissima su Instagram dove vanta 172mila follower.

Miryea ama moltissimo lo sport, questa sua passione l’ha portata a frequentare l’ISSA Europe, una scuola di certificazioni nel settore del fitness. Sui social l’influencer ha abbinato il wellness al beauty, proponendo un prodotto di nicchia molto apprezzato da milioni di persone.

I suoi consigli sono oro colato, nessuno mette in dubbio le sue doti e le sue capacità. Miryea è sempre molto solare, gentile e disponibile con tutti. Da brava amica virtuale dispensa consigli spassionati sulla vita e le sue perle di saggezza sono diventate una forma mentis.

Miryea stupisce tutti, la decisione presa lascia senza parole

L’influencer ha partecipato alla Fashion Week 21/22 di Milano, un evento attesissimo al quale vip e personaggi della moda hanno piacere a parteciparvi. Dopo la pandemia da covid-19, sembra che anche questo settore abbia ripreso il suo naturale corso e la speranza (di tutti) è quella di non chiudere più.

Per l’evento in questione Miryea ha preso una decisione che ha lasciato senza parole i suoi follower, “Per la nuova e bellissima esperienza come la Fashion Week 21/22 volevo un abito fresco, proprio come mi sentivo io!”, scrive sul suo profilo Instagram.

L’abito lungo alla caviglia, di un bellissimo colore verde acqua le sta divinamente, bellissima con i capelli mossi si lascia fotografare e mostra qualche piccolo particolare, come le decollete color carne che danno un tocco in più all’outfit.

Milioni di commenti si sono fatti avanti tra le fila del post dell’influencer, “Statua della LIBERTÀ vivente…..sei splendida” scrive un fan decisamente innamorato, “Sei da ammirare, bellissima come sempre”, scrive qualche altro.

Non solo commenti ma anche una pioggia di cuoricini, tutti hanno voluto far sapere alla modella quanto sia apprezzata e voluta bene anche se virtualmente.