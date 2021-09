Netflix punta tutto sull’Italia. La nuova serie “Love in the Villa” presto in streaming

Netflix. La piattaforma di streaming digitale più gettonata al mondo ha in produzione una nuova serie, “Love in the Villa” che avrà luogo in Italia. Scopriamo dove di preciso

Continua l’anno d’oro dell’Italia. Dopo i numerosi successi sportivi che ci hanno portato sul tetto del mondo in diverse discipline, i riconoscimenti indiscussi in ambito musicale, l’attenzione suscitata dal film Disney Pixar “Luca” (ambientato nella nostra Liguria) e le orde di personaggi vip che hanno scelto lo “Stivale” come meta preferita delle loro vacanze, arriva un ulteriore riconoscimento nei confronti del nostro paese.

La piattaforma di streaming digitale Netflix, un colosso del settore, ha voluto scommettere anch’essa sull’Italia, ambientando qui una nuova serie tv le cui riprese inizieranno tra pochi giorni, il 27 settembre. Scopriamo i dettagli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Young Royals”, in arrivo la seconda stagione: trama, cast e trailer ufficiale

Netflix. La serie “Love in the Villa” ambientata in Italia. Chi sono i protagonisti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kat Graham (@katgraham)

La nuova serie tv Netflix “Love in the Villa” sarà ambientata nella romanticissima città di Verona.

Questo sarà il plot iniziale: Una giovane donna decide di fare un viaggio in Italia, dopo la fine di una storia d’amore. Scopre, però, che la villa che aveva prenotato era doppia e dovrà condividere le sue vacanze con un cinico uomo britannico.

I ruoli principali sono affidati a Kat Graham eTom Hopper. La prima è conosciutissima dai fan del teen-drama dedicato ai vampiri “The Vampire Diaries” in cui ricopriva il ruolo di Bonnie Bennett. É comparsa in altre opere televisive di grande fama come “CSI – Scena del crimine”, “The O.C.”, “Malcolm”, “Joan of Arcadia”, “Lizzie McGuire” e “Hannah Montana”. Ha partecipato anche a lungometraggi celebri come “Genitori in trappola” (quando aveva solo otto anni) e “17 Again – Ritorno al liceo” con Zac Efron.

Tom Hopper, invece, è noto per aver rivestito i panni di Billy Bones in “Black Sails” e Luther in “The Umbrella Academy”. É stato anche Dickon Tarly nel capolavoro HBO “Il trono di spade”.

“Love in the Villa”, per la natura romantica della trama, avrà molti richiami ovviamente a “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare e la città di Verona è stata già oggetto di diverse modifiche alla viabilità a causa delle riprese che inizieranno lunedì prossimo.

LEGGI ANCHE >>> La Casa di Carta. Sapete quanto guadagnano gli attori della serie? Cifre incredibili

La Casa di Giulietta rimarrà chiusa al pubblico il 28-29-30 settembre mentre le visite alla Tomba di Giulietta saranno interdette il 7 ottobre.

“Questo film ha una sceneggiatura stupenda, è la più bella pellicola della mia carriera. Ho passato molto tempo in Italia e sono davvero felice di girare in questa città” – ha detto Kat Graham. “Sono certa che il resto del mondo si innamorerà di Verona vedendo il film, tanto quanto lo sono io ora”.