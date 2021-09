“Vieni a casa mia” L’outfit bollente di Wanda Nara fa perdere la testa, piovono inviti strani… FOTO

La showgirl argentina, Wanda Nara ha lasciato i fan senza respiro. Il volo di linea può attendere per la partenza: standing ovation.

La moglie e agente di Mauro Icardi ha fatto il pieno di likes in occasione dell’ultima pubblicazione via social. Tantissimi fan sono accorsi sul posto per dare lei l’ultimo saluto prima della partenza verso mete paradisiache.

Wanda Nara è pronta ad intraprendere il viaggio più lungo e piacevole della sua vita, alla scoperta di posti unici e perdifiato. D’altronde lei ha dimostrato più volte di avere questa speciale attitudine.

I propositi per un meritatissimo relax ci sono proprio tutti, anche perchè per tutto il giorno la showgirl è impegnata a tenere a bada i suoi “amori” tra faccende di casa e spesa. In occasione di un nuovo e frizzantino weekend, la showgirl si appresta a prendere il primo volo di linea e “scappare” temporaneamente dall’asfissiante quotidianità

Wanda Nara, curve sporgenti in primo piano: da star male

