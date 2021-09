“Ci fai morire”, Paola Iezzi scollatura spaventosa, la visuale dall’alto è perfetta come lei: da impazzire – FOTO

La cantautrice, Paola Iezzi ha fatto impazzire i migliaia di followers di Instagram con una foto dal respiro corto: bellezza incantevole.

LA showgirl e web influencer, Paola Iezzi ha incantato tutti i suoi followers di Instagram con una performance da capogiro.

Meglio conosciuta come la “mora” del duo scatenato, “Paola&Chiara”, l’ex cantante di Sanremo ha dimostrato a tutti di essere un “concentrato” di bellezza supersonica da ammirare tutta d’un fiato.

I fan non hanno resistito dall’immergersi nei dettagli dell’immagine condivisa su Instagram e spendere per lei aggettivi importanti. La sexy girl come qualcuno preferisce nominarla non ha dato scampo alla spietata concorrenza con un fascino che va oltre ogni immaginazione.

Solo il trascorrere del tempo ha dato ragione alla splendida cantante dal cuore generoso, ma dall’istinto super accattivante. Una bellezza che si interseca alla perfezione con una voce profonda che lascia senza respiro.

I fan si chiedono quando potranno vederla all’opera come una volta, ma nel frattempo dovranno ‘accontentarsi’ delle sue immense qualità fisiche

Leggi anche —>>> “Bonita” Melissa Satta: che sensualità! Fashion Week in “religioso silenzio” – FOTO

Paola Iezzi inchioda i fan al muro: visuale travolgente sul letto di casa

PER VEDERE LA FOTO DI PAOLA IEZZI, VAI SU SUCCESSIVO