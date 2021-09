Alcuni membri della Royal Family sfileranno sul Red Carpet per un importante evento che si terrà a Londra. Ecco di cosa si tratta.

Royal Family sul Red Carpet? La notizia ha monopolizzato l’attenzione degli appassionati della famiglia più importante d’Inghilterra. Alcuni dei suoi membri sfileranno sul tappeto rosso in occasione di un evento importante che si terrà tra pochi giorni a Londra. Si tratta della presentazione mondiale del nuovo capitolo della saga di 007 intitolata “No Time to Die”.

La pellicola vede protagonista Daniel Craig, nei panni del famoso agente segreto, icona inglese per antonomasia. Il film sarà proiettato il 28 settembre presso la Royal Albert Hall di Londra e arriverà nelle sale italiane il 30. Per l’occasione saranno presenti ben quattro membri dei reali che potranno gustarsi in anteprima il film sfilando davanti a un fiume di fotografi.

Royal Family sul tappetto rosso: i fan non stanno più nella pelle

Che la Royal Family sia abituata ai riflettori è ben noto. Dai tempi di Lady Diana, presa d’assalto per tutta la vita da una folla di paparazzi, fino a oggi è altissimo il numero delle occasioni in cui i reali hanno posato davanti all’obiettivo. Questa volta saranno i sorrisi di Carlo, Camilla, William e Kate a essere immortalati sul Red Carpet per la presentazione mondiale del nuovo film di 007.

Daniel Craig, attore protagonista della pellicola, potrà conoscere dal vivo i Windsor coronando così l’importante evento con questo incontro speciale. Tuttavia non è la prima volta che si trova faccia a faccia con un reale, in quanto aveva conosciuto la Regina nel 2012 durante le Olimpiadi di Londra. Anche con Carlo si era già incontrato nel 2019, posando al suo fianco.

E lo stesso vale per i reali, che anche in passato hanno stretto la mano agli attori dei vari film ispirati ai romanzi frutto della penna di Ian Fleming.

Ma la grande novità di questa apparizione dei reali sul tappetto rosso è che per Camilla e Kate è la primissima volta in cui calcheranno il Red Carpet insieme, al fianco dei loro mariti, sfidandosi a colpi di look.