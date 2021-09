Giorno dopo giorno, Sabrina Salerno stupisce sempre di più: la cantante ha messo in rete alcune fotografie in cui sfodera un outfit illegale. Il dettaglio manda in tilt Instagram.

Sabrina Salerno è una donna che ama prendersi cura di sé. Per questo motivo, la cantante è più incantevole rispetto a 30 anni fa (quando già lasciava il pubblico a bocca aperta con le sue forme straordinarie). La cantante si alimenta spesso e volentieri con frutta e verdura fresca, non esagerando mai a tavola. Come se non bastasse, i suoi allenamenti sono estenuanti e la nativa di Genova pratica anche la pole dance, una disciplina estremamente complicata.

Il suo corpo è una scultura in movimento: ogni giorno Sabrina mette in rete scatti stratosferici che mandano in estasi i followers. Questo pomeriggio, l’artista ligure è stata in giro per Roma: l’outfit ha come al solito fatto impazzire la platea. Il dettaglio bollente, inoltre, non è sfuggito ai fan.

Sabrina Salerno, outfit illegale: dettaglio bollente, è delirio sui social

“Anche se non sono vacanze romane, è bello esserci… sembra ancora estate!!!”, ha scritto nella didascalia. Queste giornate di fine settembre, soprattutto al centro sud, sono decisamente estive: la temperatura è ancora alta e il sole splende ancora nel cielo. La cantante è andata in giro con un outfit illegale.

La canotta, come al solito, non nasconde il suo lato A da crepacuore. L’outfit è così aderente che mette in evidenza anche la parte alquanto nascosta del décolleté. Qualche utente, con un po’ di volgarità, lo fa notare tra i commenti. Altri, invece, non riescono a contenersi e si complimentano con lei usando parole anche molto forti.

I fan sono al settimo cielo anche per un altro motivo: ormai è certo, Sabrina Salerno prenderà parte alla prossima edizione di ‘Ballando con Le Stelle’. Proprio lei, tramite un post su Instagram, ufficializzò il tutto chiedendo anche ai seguaci una previsione in merito al suo partner nella gara di ballo.