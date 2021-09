“Sei sempre stata la più bella” Ambra Angiolini, l’abito lingerie è “vedo non vedo”. Ti manda al manicomio – FOTO

Ambra Angiolini non ha occhi che per lui, coccole per il suo amico speciale. Spunta una foto che manda in tilt i follower. I dettagli

Ambra Angiolini torna a far parlare di lei e della sua vita sentimentale. Come vanno le cose tra l’attrice e l’allenatore della Juventus? A quanto pare il loro rapporto si fa sempre più solido e il loro amore cresce sempre di più.

La coppia sta pensando di andare a vivere insieme e tutto sembra andare a gonfie vele. Intanto però su Instagram, spunta una foto che incuriosisce il web.

Ambra Angiolini, romanticismo e coccole – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Seguita da più di ottocentomila follower, Ambra Angiolini è molto attiva sui social dove non perde occasione di pubblicare foto e video delle sue giornate. I suoi scatti non superano mai i limiti e non sfiorano mai la volgarità.

Allegria, divertimento e solarità. E’ questo quello che si evince dal suo profilo Instagram dove ogni giorno spuntano alcuni scatti. L’ultimo post è un concentrato di tenerezza e dolcezza.

Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di un’immagine romantica insieme al suo compagno e invece è una foto piena di amore per il suo cagnolino.

“Dama con barboncino olio su tavola di Leonardo da Vinci, databile al 1488-1490”. Scrive sotto al post.

Coccole, abbracci per il piccolo della famiglia. “Ma che meraviglia, un quadro degno delle migliori gallerie d’arte”. E poi ancora “L’amore è la bellezza”. Il sorriso non manca mai, Ambra riesce a conquistare tutti con la sua grandiosità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Qualcuno vorrebbe rivederla in televisione e alle prese di qualche film o fiction, per il momento però l’attrice è impegnata in radio che le ha fatto superare alcuni momenti difficili della sua vita ed è rinata. Oggi si definisce una persona nuova e i fan la adorano.