Silvia Toffanin, Diletta Leotta e la verità mai rivelata, fan sconvolti

Silvia Toffanin poco fa ha ospitato nel suo salotto Diletta Leotta che ha confermato quello che tutti hanno sempre pensato

Prima e super ospite del salotto di “Verissimo” di Silvia Toffanin, su canle 5, questo pomeriggio è stata Diletta Leotta, la giornalista sportiva super seguita ed amata dal pubblico della tv e dei social. Grande esposizione da parte sua che non la negano, però, alle critiche, spesso anche molto pungenti e dolorose. Su questo, infatti, la bella siciliana ha ammesso che è proprio quello che la ferisce di più.

“Ci sto male, non amo rispondere alle polemiche, ma ci stai male comunque – ha precisato – quando ogni cosa deve essere travisata in modo da risultare negativo ma è questa la cosa che mi dispiace di più, anche se non lo esterno e faccio finta di essere forte, tante cose mi feriscono”.

Si è raccontata a cuore aperto Diletta davanti a Silvia Toffanin che come sempre ha saputo tirare fuori anche i pensieri più intimi e con lei la giornalista ha ammesso una verità mai rivelata.

Silvia Toffanin, Diletta Leotta e la bellezza: ammissione inaspettata

Parlando delle polemiche e delle critiche nei suoi confronti, in particolare quelle legate alla sua festa di compleanno, Diletta Leotta ha deciso, oggi a “Verissimo”, di raccontare tante verità, dal suo lavoro, alla sua bellezza fino all’amore.

Si sente ferita Diletta di fronte alle polemiche, lo puntualizza diverse volte. Vedendo le immagini sul palco dell’Ariston nel momento del suo monologo sulla bellezza, ammette di vedersi come una bambina: “Mi vedo ancora non pronta forse, ad un discorso di quel tipo, perché comprendo quanto una parola abbia potere e quanto sia complicato per una ragazza, carina, riuscire a scherzare su questo tema della bellezza” ha detto.

Se lo rifacesse oggi, quel monologo, Diletta probabilmente cambierebbe qualcosa. Cosa direbbe? “La La bellezza capita ma se ti dai un aiutini..”.E così Silvia Toffanin non ha potuto non chiederle: “Stai ammettendo la chirurgia?”.

“Si, certo! Non è una cosa di cui vergognarsi e nascondere, siamo un tema nel 2021 e credo sia un tema super sdoganato”.

La giornalista ha spiegato che fa male sentirsi dire “sei di plastica”. Ricorrere alla chirurgia e modificare una parte del proprio corpo che non ti fa sentire a tuo agio, ha detto Diletta, non significa modificare la propria moralità, o che una persona sia finta.

E poi spazio all’amore. Su questo la siciliana si è raccontata a cuore aperto, spiegando come stanno le cose con l’attore turco Can Yaman.

Diletta Leotta e l’amore, la verità su Can Yaman

“L’Amore .. non parlo mai d’amore, non so da dove cominciare” così ha esordito Diletta Leotta oggi a “Verissimo” parlando della sua storia d’amore con l’attore turco che tutti amano, Can Yaman.

“Una storia bellissima, un sogno, una favola, è stato un colpo di fulmine” ha raccontato descrivendo la sua storia come una passione enorme. “Siamo tutti e due passionali, forse lui più di me” ha sottolineato. Tra di loro, ha rivelato la Leotta, è stato tutto “molto veloce, molto bello” ma hanno dovuto fare i conti con la popolarità, con i titoli dei giornali e “dividere la persona dal personaggio era difficile”.

La cosa che le è dispiaciuta di più riguarda le insinuazioni di chi diceva che era “una storia a tavolino, ma perché?” si chiede. “Come si fa a dire una cosa del genere, chi pensa questo non sa che cos’è l’amore” ha chiosato. E allora a tale proposito la Toffanin le ha chiesto se lei è o era innamorata.

“Penso di essere innamorata, quando sei innamorata perdi lucidità, perdi sicurezza, controllo, cose che a me non erano mai capitate – ha ammesso – e perdi anche l’amore”. Storia dunque finita tra lei e Can Yaman? Diletta ha spiegato che questo non è un momento facile e che lei e l’attore turco sono lontani ma “in futuro non so cosa succederà, non si può pianificare – ha specificato – Mi auguro che si possa trovare un equilibro nella quotidianità, con me stessa e con la persona a cui vuoi bene”.

Un momento di riflessione lo ha definito la Leotta quello attuale che può far bene a lei e a Yaman. E sul matrimonio nemmeno si è nascosta. La proposta c’era stata eccome: “dopo pochissimo, dopo un mese e forse le cose sono andate troppo veloci, è bene prendersi un po’ di tempo” ha concluso.

Presto vedremo Diletta Leotta anche sul grande schermo. Sarà, infatti, come ha rivelato, la protagonista del nuovo film di Alessandro Siani. Una nuova avventura nella quale la giornalista ha provato a fare l’attrice.