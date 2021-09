La donna ideale per il gentleman Stefano De Martino potrebbe essersi affacciata dal viale degli innamorati. L’alone misterioso sulla questione va via via risolvendosi.

Attore, modello e showman dalla simpatia travolgente, l’ex ballerino di “Amici – di Maria De Filippi”, Stefano De Martino, dopo essersi rapportato con la sua quotidianità, nella maniera più galante, stabilendo dei contorni amichevoli per quel che riguarda il rapporto con la sua ex fiamma, Belen Rodriguez, in favore del dolcissimo Santiago, Stefano potrebbe star custodendo gelosamente la sua nuova situazione sentimentale.

Voltando pagina dalla questione “molto social” sviluppatasi in questi ultimi giorni a seguito delle dichiarazioni dell’attore Luca Argentero e dal conduttore Alessandro Cattelan. Incentratasi sui probabili like “minatori” da parte di De Martino verso le rispettive mogli dei due protagonisti del divertente sketch, sfociate poi in una sonora risata condivisa dal trio. Il quale si dichiara ormai pronto ad andare in onda con lo show “Da Grande” nella serata di domani, domenica 26 settembre. Ora ci si allontana dai riflettori, invece, per approfondire le dinamiche di un reale nuovo amore per Stefano. Il quale potrebbe venire presto e più facilmente alla luce.

Stefano De Martino, per lui la donna che non ti aspetti: i dettagli

A rivolgere attenzione alla novità sulle questioni di cuore del ballerino originario di Torre Annunziata, ci ha pensato la rivista settimanale di “Chi”, edita da Mondadori e diretta dall’attuale conduttore del “GF Vip”, Alfonso Signorini.

Secondo alcuni ultimi rumors il conduttore sarebbe stato avvistato pochi giorni fa nei pressi della sua terra d’origine, in piacevole compagnia. Si tratterebbe, però, di una fanciulla “napoletana” non nota all’universo mediatico. Entrambi sarebbero stati immortalati nel corso di una cena a “lume di candela”.

Mentre si resta in attesa di un futuro riscontro con il parere di De Martino sulla questione, non si può che sperare che si tratti di un risvolto felice e promettente. Nel frattempo lo showman punta tutte le sue energie, con gioia del suo pubblico, ad esilaranti progetti lavorativi. Fra cui “Che coppia noi tre – The Show”, in scena al fianco di Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.