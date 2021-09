Un’ondata di bellezza travolge la penisola italiana: la showgirl Costanza Caracciolo è protagonista di una collezione di scatti “mozzafiato”.

La conduttrice e nota stilista classe 1990, Costanza Caracciolo, inizia ufficialmente il suo percorso nel mondo dello spettacolo nel 2008 ricoprendo il ruolo di velina per il tg satirico di “Striscia La Notizia“, assieme alla collega Federica Nargi. Le due saranno destinate a ritrovarsi più avanti in un’altra esperienza nel 2012, stavolta nei panni di concorrenti per “Pechino Express“.

Numerose saranno in seguito le sue ulteriori apparizioni sul piccolo schermo, sino ad arrivare a ricoprire il ruolo di co-conduttrice in uno dei programmi dedicati alla sfera calcistica. Costanza approderà a “Tiki Taka” nel 2014, per virare poi su una parentesi comica sul secondo canale Rai in “Fatti Unici”. “Italia sveglia!“, è invece il richiamo di un fan della showgirl di origini sicule volto a sottolineare la bellezza mozzafiato della sua ultimissima apparizione.

Costanza Caracciolo è una “beautiful lady”: mozzafiato da ogni angolazione

“Friday mood…”, scriverà in didascalia al post Costanza, descrivendo la sua partecipazione ad un evento “in intimità” tenutosi tra amiche in quel del capoluogo lombardo nel corso della passata serata. Un incontro alla moda in onore della Fashion Week 2021. Il dettaglio non passerà inosservato. “Mollette gentilmente concesse dalle mie figlie!!!“, preciserà infatti la conduttrice. Indicando perciò come sue artefici le dolcissime Stella ed Isabel, nate dall’amore con l’ex calciatore Christian Vieri, meglio noto come soltanto Bobo dai tifosi.

Le bimbe avrebbero contribuito dunque a fare la differenza, portando a compimento l’outfit da “beautiful lady” di mamma Costanza. La scelta è ricaduta su un paio di pantaloni color sabbia firmati dal brand spagnolo, “Zara“, una t-shirt semplice in bianco di “MVP Wardrobe” ed infine una giacca in jeans con gioiellini ricamati realizzata da “Sandro Paris Officiel“.

Ovviamente in risalto vi saranno le mollette bicolore, in lilla e giallo, posizionate affezionatamente sulla sua bionda chioma. In conclusione, una meritata valanga di cuori e fiammelle non mancheranno tra gli apprezzamenti giunti alla sua elegante collezione di scatti.