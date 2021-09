Tommaso Zorzi contro Signorini e il Grande Fratello: bufera sul web FOTO

Ieri sera è andata in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip e, Tommaso Zorzi, ha avuto qualcosa da ridire su qualcosa che è accaduto durante la serata

Tommaso Zorzi è stato uno dei concorrenti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: non a caso era uno dei pochi a riuscire a tenere testa a qualsiasi situazione, a parlare quando qualcosa non gli andava bene e a lottare per quello in cui credeva. A distanza di mesi, sta seguendo questa nuova edizione del reality e ieri si è lasciato andare ad alcuni commenti su quanto accaduto in puntata, quando Alfonso Signorini ha criticato Alex Belli per qualcosa accaduto con Katia Ricciarelli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Harry e Meghan dopo l’addio alla Royal Family, guadagni da capogiro: cifre sbalorditive

Tommaso Zorzi contro Signorini: il tweet diventa virale

Signorini ha criticato l’attore per aver dato della ottusa alla Ricciarelli, nonostante questo sia successo durante un gioco fatto in settimana dove dovevano scegliere a chi affibbiare degli aggettivi dettati dagli autori del programma. È stato fatto un blocco durato un bel po’, dove è stata fatta una predica ad Alex per quanto accaduto. Anche Tommaso Eletti In tanti sui social si sono chiesti perché questa predica per un termine del genere, quando non è stato detto nulla a Katia circa una settimana fa, quando ha dato del “fr***o” e del “ricc****” ad Alex. Anche Tommaso Zorzi è rimasto allibito da quanto visto e ha deciso di scrivere un tweet chiaro e coinciso contro la situazione a cui stavamo assistendo. Sono stati in tanti a dargli ragione e ad essere dalla sua parte.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Royal Family, la decisione del Principe Carlo spiazza tutti: cosa sta succedendo

Nonostante ciò, a fine serata, sono stati mostrati altri tweet ai concorrenti dove Tommaso commentava semplicemente la puntata senza fare alcun tipo di critica.