26 Settembre. Data fondamentale per lo sport mondiale: cosa è accaduto oggi

26 Settembre. Due atleti straordinari sono nati entrambi nella giornata odierna: miti di oggi che ricoprono di diritto un posto nella storia e nello sport

Marcell Jacobs

Compie oggi 27 anni Marcell Jacobs, nato El Paso in Texas (Stati Uniti) il 26 settembre 1994. Atleta italiano, campione olimpico, medaglia d’oro dei 100 metri piani e della staffetta 4 x 100 metri ai giochi olimpici di Tokyo 2020, avvenuti tra luglio e agosto 2021. La madre è italiana, Viviana Masini, il padre statunitense. Si sono conosciuti quando l’uomo, militare, esercitava la propria professione presso la caserma Ederle, in Veneto. Quest’ultimo fu poi trasferito in Corea del sud e la madre di Jacobs decise di non espatriare ma di crescere il proprio bambino a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Il rapporto con il padre sarà ritrovato dall’atleta solo in età adulta.

Marcell Jacobs ha posseduto per parte della propria vita la doppia cittadinanza ma si è sempre ritenuto esclusivamente italiano infatti, nel 2015, allo scadere del passaporto statunitense ha deciso di non rinnovarlo.

Serena Williams

Una vera e propria divinità del mondo del Tennis. Serena Jameka Williams è nata a Saginaw, in Michigan, il 26 settembre 1981. Compie oggi 40 anni. Soprannominata The Queen, è globalmente considerata una delle atlete migliori del suo settore. Ha occupato la prima posizione nella Women’s Tennis Association per un totale complessivo di 319 settimane. Hanno fatto meglio solo Steffi Graf con 377 e Martina Navrátilová con 331.

Ha guadagnato la vittoria nei tornei del Grande Slam per ben 23 volte. Ha ottenuto consenso e notorietà in altri campi non connessi allo sport, sfilando come modella (ha posato per un’edizione speciale di “Sports Illustrated”) e realizzando una linea di abiti sportivi personale, molto sensuali, che spesso non hanno incontrato il gradimento degli arbitri sul campo da gioco.

Si annovera anche una carriera cinematografica apparendo in numerosi film e serie televisive come “Ocean’s 8”, “Tutto in famiglia”, “E.R. – Medici in prima linea”. É sposata con il cofondatore del sito Reddit Alexis Ohanian: la coppia ha una figlia, Alexis Olympia Ohanian Jr., nata nel 2017.

Serena Williams è produttrice del nuovo film con Will Smith “Una famiglia vincente – King Richard”, un biopic che ripercorrerà la sua scalata al successo insieme alla sorella Venus, altra stella indiscussa del tennis, seguite e spronate dal padre, Richard Williams.