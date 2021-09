“Favolosa” Alice De Bortoli, abito rosso per la serata di gala. Il dettaglio senza reggiseno è sotto gli occhi di tutti – FOTO

Alice De Bortoli alimenta la passione in occasione di una serata da urlo. L’eleganza e la raffinatezza la fanno da padrona: unica.

La web influencer, Alice De Bortoli ha fatto il pieno di likes in occasione di una delle passerelle più eleganti e mozzafiato che si contano dalle sue parti.

La futura regina delle bellezze è ancora tra i banchi di scuola ma non impiegherà molto tempo ad entrare nel mondo dei “Big” dello spettacolo. Già nel piccolo ambiente scolastico è tenuta in grande considerazione dai suoi compagni.

Per un anno ha ricoperto anche la carica di rappresentante d’istituto per la personalità e la capacità di prendere decisioni importanti, per il bene di tutti. Anche in occasione dell’ultima pubblicazione, la scolara ha messo tutti d’accordo, rendendosi protagonista di una delle passerelle più accattivanti mai viste finora.

Andiamo a vedere nei dettagli specifici cosa, Alice ha riservato ai suoi followers, dimostrandosi unica e senza rivali

Alice De Bortoli, una serata magica da raccontare: bellezza da capogiro

