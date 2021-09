Amadeus contro Belen Rodriguez. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata del 25 settembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta di ieri, 25 Settembre 2021, e quali sono stati i dati di ascolto?

La Rai ha proposto sulla prima rete l’evento musicale “Arena Suzuki 60 70 e 80”, condotto dall’Arena di Verona da Amadeus. Su Rai Due è andata in onda la serie tv “The Rookie”, Stagione 3, Episodio 9 – Allerta Amber . Rai tre ha trasmesso “Indovina chi viene a cena”, programma con inchieste su ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili.

Le reti Mediaset, invece, hanno proposto il talent show “Tu si que vales”, con giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Sabrina Ferilli per la giuria popolare, alla conduzione Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. Su Italia 1 abbiamo potuto vedere il celebre film d’animazione per i più piccoli, in parte live action, “Space Jam”con il campione dell’NBA Michael Jordan, Bugs Bunny e la sua squadra di amici. Rete Quattro ha trasmesso un cult della cinematografia mondiale, “Agente 007 – Dalla Russia con amore ” con Sean Connery nei panni dell’agente segreto britannico più famoso di tutti i tempi.

Amadeus contro Belen. Ascolti tv del 25 Settembre 2021: chi ha vinto la gara di share?

Il vincitore della serata del 25 settembre 2021 è “ Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80” con Amadeus che ha interessato 3.873.000 spettatori pari al 21.9% di share.

Al secondo posto troviamo “Tú sí Que Vales” con Belen Rodriguez che ha raccolto davanti agli schermi 3.806.000 spettatori pari al 23.9% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “The Rookie” – 988.000 spettatori (4.9% di share).

Rete Quattro: “Agente 007 – Dalla Russia con Amore” – 585.000 spettatori con il 3.3% di share.

Italia 1: “Space Jam ” – 710.000 spettatori (3.6% di share).

Rai3: “ Indovina chi Viene a Cena ” – 815.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%.

La7: “Downton Abbey” – 265.000 spettatori con uno share dell’1.6%.

Tv8 : “ Global Citizen Live” – 104.000 spettatori con lo 0.7% di share.

Nove: “Cercando Elisa – Il Delitto Claps” – 264.000 spettatori e l’1.4% di share.

Stasera vedremo su Rai Uno una nuova puntata del varietà condotto da Alessandro Cattelan, “Da grande”, con nuovi ed entusiasmanti ospiti. Canale 5 propone “Scherzi a parte”, lo storico show che prende si burla dei personaggi famosi con scherzi incredibili. Al timone Enrico Papi.