Antonella Elia fa sul serio, stavolta ci dà dentro come non mai. In palestra è una bomba – FOTO

La showgirl sta proseguendo il suo percorso di dimagrimento seguita anche dal fidanzato, vediamo come sta procedendo la sua dieta e l’allenamento in palestra.

La mitica Antonella Elia sta facendo molto discutere in questi gironi dopo che ha deciso di lanciare una nuova rubrica sui social intitolata “Pillole Antonelliane” in cui spiega alcuni spunti di vita presi direttamente dalle sue esperienze passate.

Ha deciso di combinare il tutto anche con l’introduzione di un nuovo regime alimentare che sta spiegando di volta in volta nelle sue Instagram stories nella speranza di riuscire a motivare qualche signora all’ascolto che come lei vorrebbe fare il grande passo ma pensa di non farcela. Vediamo ieri la sua giornata in palestra, il fedele Pietro Dalle Piane è sempre il suo cameraman di fiducia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Che pezzo da 9′” Melita Toniolo, il primo look della Fashion Week, il fisco è pazzesco. Resti di sasso – FOTO

Antonella Elia è una forza della natura, in palestra è seduzione pura

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone e il primo piano su Instagram , “Che raffinatezza quanta beltà” – FOTO

Ieri la biondina dal caschetto corto che la contraddistingue sin dal suo debutto in tv giovanissima con Mike Bongiorno, si è recata presso il Due Ponti Sporting Club di Roma per mettere in pratica il processo di tonificazione previsto in abbinata alla dieta alimentare che sta intraprendendo grazie all’aiuto di una nutrizionista.

Assieme al fedele compagno Pietro sempre attento a mostrarla in ogni suo momento, vediamo Antonella mentre esegue delle trazioni per le braccia molto faticose. Indossa short e maglietta tecnica abbinate e sneakers per aiutarla nel supporto con il sollevamento degli attrezzi e la corretta postura mentre esegue le varie attività.

Anche struccata appare bellissima e sorridente, forme perfette che non dimostrano in alcun modo la sua età e fanno invidia anche alle giovanissime showgirl della tv.

Nel frattempo prosegue anche la spiegazione quotidiana dei suoi “smilzi” pasti dove campeggiano proteine, fibre e pochi carboidrati: lei però è fiduciosa e tiene duro nonostante le difficoltà incontrate, anche il supporto della sua community è importante per andare avanti in questa sfida sul lungo periodo.