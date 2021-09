“Beato Bobo”, Costanza Caracciolo come non l’avete mai vista, la FOTO che ti fa innamorare

La moglie di Bobo Vieri ha pubblicato uno scatto che ha lasciato letteralmente esterrefatti i suoi fan. Eleganza e sensualità.

Costanza Caracciolo è una delle protagoniste assolute di Instagram.

Lontani i tempi in cui da giovanissima regalava stacchetti agli italiani dal bancone di ”Striscia la notizia”, in coppia con Federica Nargi. Ancora oggi le due ex Veline sono grandissime amiche e insieme ai mariti e le loro figlie trascorrono ogni anno le vacanze insieme..

Oggi è una donna affermata e realizzata sia dal punto di vista professionale che personale, infatti è moglie dal 2019 dell’ex calciatore ed ex scapolo d’oro Bobo Vieri e mamma di Isabel e Stella, le loro due figlie.

La bellissima siciliana, classe ’90, è seguitissima sui social con 1,3 milioni di followers che attivamente non si perdono una stories o un post condiviso.

Costanza Caracciolo e quello scatto che toglie le parole

