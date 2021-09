“Beautiful”, anticipazioni 26 settembre. Cambia tutto: le novità per i fan

Beautiful, anticipazioni 26 settembre: Mediaset cambia la programmazione della soap opera più longeva di sempre. Tutte le novità.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Brooke e Ridge avvicinarsi sempre di più. Nonostante le incomprensioni che stanno minando il loro rapporto, è evidente che entrambi stiano facendo di tutto per riconquistare la fiducia l’uno dell’altro. Ridge è pronto a chiedere l’annullamento del matrimonio con Shauna, ma vuole che Brooke gli dia delle certezze. La Logan lo ama, ma non sa se può perdonare la sua scappatella a Las Vegas. Nel frattempo Quinn ascolta tutta la conversazione e corre ai ripari: la Fuller è pronta a fare qualsiasi cosa per garantire a Shauna il suo lieto fine. Per quanto riguarda Steffy, la ragazza è sempre più sconvolta. I farmaci che sta prendendo stanno avendo un pessimo effetto sul suo umore ed il dottor Finnegan non sembra in grado di convincerla a cambiare cura.

Beautiful, anticipazioni 26 settembre: cambio di programmazione

Per tutti coloro che attendevano con ansia i risvolti della faida tra Ridge e Bill e nuovi aggiornamenti sulla difficile situazione di Steffy, ci dispiace deludervi. Secondo quanto comunicato da Mediaset, la puntata del 26 settembre non andrà in onda. Come già avvenuto la scorsa domenica, la soap opera americana salta il suo appuntamento del fine settimana e torna direttamente all’inizio della prossima settimana. Le ragioni non sono ancora state esplicitate, ma è possibile che l’emittente televisiva stia mettendo mano ai suoi palinsesti in vista della stagione invernale. Non sappiamo ancora se il cambiamento sarà permanente. Ciò che è certo è che non avremo aggiornamenti fino a domani.

La prossima puntata di Beautiful andrà dunque in onda lunedì 27 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione!