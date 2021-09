L’incidente è avvenuto giovedì 23 settembre: il piccolo era in sella alla bici del padre quando è stato investito dal camion.

Tragedia su rue de Castiglione, nel I arrondissement di Parigi, in Francia, dove bambino di soli 2 anni è morto questo giovedì, 23 settembre, in un incidente stradale. Il piccolo era passeggero insieme al suo fratellino sulla bici del padre quando è stato investito e travolto da un camion. La notizia trova conferma nei media locali: padre e fratello della vittima sono rimasti lievemente feriti mentre per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Vani i tentativi di rianimazione: trasferito all’ospedale Necker, nel XV arrondissement della capitale, il bimbo non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo.

Punto cieco: responsabile dell’8% degli incidenti mortali per le due ruote

Stando alle informazioni rilasciate dai notiziari francesi, l’incidente è avvenuto in piena mattinata. Erano circa le ore 8.00 di giovedì 23 settembre e a quell’ora la famiglia si trovava in strada, in direzione della scuola locale: al volante del biciclo l’uomo; a bordo i suoi figli. Secondo i primi elementi l’incidente è avvenuto in un bivio, quando un camion in svolta li ha investiti. L’ipotesi finora prevalente tra gli ispettori avanza la tesi del punto cieco dell’autocarro: il ciclista sarebbe finito nel cosiddetto punto morto del camion. Inconsapevole, l’automobilista avrebbe quindi proceduto la manovra senza accorgersi della presenza del veicolo non motorizzato.

All’arrivo dei soccorsi, il bimbo è stato ritrovato in arresto cardiorespiratorio: i vigili del fuoco lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Necker. Secondo le fonti mediche, la vittima è morta poco prima del ricovero. Il padre e il fratello del piccolo sono rimasti lievemente feriti dall’incidente, seppur gravemente traumatizzati per l’accaduto. Il conducente dell’autocarro è stato incriminato per “omicidio colposo” e “lesioni non intenzionali”. Le autorità locali hanno confermato il proseguimento dell’indagine per ulteriori accertamenti sul caso.

Secondo i dati di Road Safety, quasi l’8% degli incidenti mortali in bicicletta sono causati dal punto cieco.

