Fedez ha spiazzato tutti mostrandosi al fianco di Chiara Ferragni con una mise inaspettata. Piovono critiche dai social.

È tempo di Fashion Week e sale la voglia di osare con la moda? Fedez in questa Settimana della moda milanese ha lasciato il segno con una scelta di stile inaspettata. Il marito di Chiara Ferragni, influencer più seguita in Italia, onnipresente agli eventi del fashion show, ha copiato la moglie.

In occasione della sfilata di Donatella Versace Chiara ha indossato un paio di tacchi vertiginosi, d’ispirazione anni Sessanta, color rosso intenso che le hanno donato innumerevoli centimetri. Già altissima ha superato di gran lunga il rapper portandolo a desiderare di raggiungerla. Pertanto il cantante ha indossato le medesime scarpe diventando così alto come lei.

La coppia si è fotografata insieme sui trampolini condividendo lo scatto su Instagram e scatenando subito i fan tra like e commenti. Non mancano anche innumerevoli critiche per la scelta del rapper.

I POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Una statua” Shaila Gatta, entrambi i lati in primo piano: le FOTO bollenti

Fedez indossa tacchi vertiginosi: i leoni da tastiera si scatenano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Fedez per raggiungere l’altezza di Chiara Ferragni è dovuto salire sui trampoli. Come lei ha calzato un paio di tacchi altissimi targati Donatella Versace dello stesso modello, ma di colore diverso. Il rapper punta sul fucsia dando così un tocco di colore al suo completo scuro, scelta che ha patito per via della scomodità di questo tacco vertiginoso ma che l’ha reso soddisfatto in quanto ha raggiunto l’altezza della moglie.

“Finalmente alti uguali”, le parole ironiche della Ferragni. Il momento è stato condiviso da entrami i Ferragnez sui social e in particolare il post apparso sul feed del cantante ha scatenato le critiche. Alcuni utenti si sono detti disgustati dal suo look femminile affermando come l’uomo dovrebbe essere più macho. Parole che dimostrano come gli stereotipi di genere non siano ancora superati. “Clamoroso”, è solo uno dei commenti che si leggono sotto al post.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Che visione” Giorgia Rossi: la sexy posa non basta: zoom sul fisico spaziale – FOTO

Tra questi in particolare a colpire il rapper la frase di una utente “Gli uomini così mi fanno schifo. L’uomo deve essere maschio” che ha ricondiviso nelle storie dimostrando come ancora oggi sia forse la distinzione di genere in base a quello che si indossa.