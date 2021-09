Rocio Munoz Morales ha incantato il web con un nuovo incredibile scatto. I fan sono rimasti folgorati dalla sua bellezza mozzafiato.

Bellezza, classe e talento. Rocio Munoz Morales ha conquistato negli anni il pubblico con la sua bellezza e le sue doti da attrice tanto da prendere parte a importanti pellicole.

Attrice, modella, conduttrice e ballerina, nota la sua partecipazione a “Immaturi – Il viaggio”, film in cui ha recitato insieme a Raoul Bova, suo attuale compagno. L’incontro avvenuto sul set si è trasformato ben presto in un grande amore, tanto che la modella spagnola ha fatto i bagagli volando in Italia per avvicinarsi a Bova.

32 anni, di Madrid, oltre ai successi sugli schermi è seguitissima sul web in particolare su Instagram dove il suo profilo conta ben 530 mila follower incantati dai suoi scatti incredibili. Da momenti sul set, a shooting, ad attimi durante gli eventi, a momenti di relax, in ogni post si mostra sempre bellissima sfoggiando le curve mozzafiato.

Anche l’ultimo carosello apparso sul suo feed ha esordito nei fan lo stesso effetto, conquistati dal suo fisico pazzesco e dai suoi lineamenti angelici.

Rocio Munoz Morales: il look mozzafiato strega i fan

