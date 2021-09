“Un buongiorno da infarto”, Claudia Ruggeri senza veli sotto le lenzuola: sguardo invitante. Ora sì che puoi sognare – FOTO

Claudia Ruggeri e il “buongiorno” più infuocato della settimana. Segreti nascosti sotto le lenzuola. E intanto i fan sognano…

La “Miss” di Avanti Un Altro, Claudia Ruggeri ha fatto il pieno di likes in occasione di una foto pubblicata su Instagram alle prime ore del mattino.

Una domenica così non la si viveva da tempo dalle sue parti. La “spalla” preferita di Paolo Bonolis ha “battezzato” la giornata con un colpo d’occhio da capogiro. Il più bel “Buongiorno” della settimana, condito da uno sguardo invitante che stimola la libidine dei followers e non solo.

Il sogno per tutti gli ammiratori è dietro l’angolo. Non poteva essere altrimenti e certamente non siamo di fronte alle prime iniziative di questo genere, che le valgono attenzioni speciali.

La cognata del presentatore romano è ormai entrata in confidenza con tutti i suoi followers, tanto da spingersi oltre ogni limite. Andiamo a vedere nei dettagli, il “colpo” sotto le lenzuola di un fine settimana da fuochi d’artificio

Claudia Ruggeri invita i followers a realizzare i propri sogni: bellezza da incanto

