“Chapeau e complimenti”, Cristina Marino senza niente addosso: solo la mano copre le nudità – FOTO

“Chapeau e complimenti”: Cristina Marino senza niente addosso. La moglie di Luca Argentero si mostra in una versione inedita sui social: è record di likes

E’ l’ennesimo trionfo social per Cristina Marino, la modella 30enne che è recentemente divenuta la moglie dell’acclamato attore Luca Argentero. L’attrice, che ha incontrato il protagonista di “Doc – Nelle tue mani” nel lontano 2015, ha più volte confessato di aver provato un vero e proprio colpo di fulmine. Tuttavia, a differenza di quello che i giornali sostengono da sempre, il precedente matrimonio tra Argentero e Myriam Catania non terminò a causa della splendida modella.

La Marino, che circa un anno e mezzo fa dava alla luce la sua primogenita Nina Speranza, è tornata in splendida forma, come dimostra il suo ultimo post di Instagram. Senza veli, per i fan lo spettacolo è assicurato…

Cristina Marino senza niente addosso: solo la mano copre le nudità – FOTO

