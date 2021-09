Dopo i fatti accaduti a ‘La Fazenda’ l’entourage di Dayane Mello è intervenuto con un duro comunicato su Instagram per chiarire la loro posizione.

Lo staff di Dayane Mello ha rotto il silenzio intervenendo sugli abusi subiti dalla modella nel reality show brasiliano.

“Ieri sera abbiamo assistito a un’edizione triste e assurda. Nonostante l’espulsione della partecipante che ha messo a rischio l’integrità fisica di Dayane, l’edizione ha scelto di imputarla come colpevole degli abusi subiti“, ha esordito chiarendo la sua posizione.

E ha poi proseguito: “Secondo il programma, quella notte la vittima ha lasciato fare l’uomo che l’ha violentata, dando segnali affermativi affinché si sentisse libero di praticare l’atto, mostrando una narrazione distorta dei fatti, in cui hanno posto la vittima di abusi come qualcuno che ha cercato di mettersi in quella situazione, oltre a romanzare tutto ciò che è successo”.

L’ex partecipante del ”GF Vip” aveva iniziato una relazione con una ragazza all’interno de ”La Fazenda” e proprio questo ha voluto sottolineare il suo staff, mettendo in risalto il fatto che molte situazioni sono state oscurate dal programma: “Per vendere al pubblico la storia costruita, il programma ignora persino la relazione di Dayane con un’altra partecipante, con la quale ha già scambiato diversi baci, nessuno dei quali è stato mostrato. Nascondevano anche parti molto importanti, come lo stato di ubriachezza in cui si trovava Dayane, compreso il bisogno dell’aiuto di quattro persone per vestirla, non essendo nemmeno in grado di tenersi i piedi”.

A sottolineare la gravità della cosa, una grave omissione: “Si sono nascosti agli occhi del pubblico le molte volte che Dayane gli ha detto di smetterla, che non poteva e non voleva”.

E ancora: ”Non hanno mostrato i discorsi disgustosi del partecipante dicendo che aveva bisogno di concentrazione in modo che il suo organo interno fosse abbastanza rigido per praticare atti sessuali.”

Lo staffe di Dayane rompe il silenzio con forti accuse

All’interno della trasmissione sarebbe intervenuto anche un medico che avrebbe dovuto avere il ruolo di aiutare la ragazza, cosa che non è accaduta: “Hanno esposto nel programma la conversazione di Dayane con uno psicologo maschio, che sembrava più un interrogatorio su fatti di cui non era nemmeno a conoscenza, inclusa la direzione e l’induzione di molte delle sue risposte.”

Il duro affondo dell’entourage è stata: “Le è stato negato il diritto, come vittima, di parlare con le autorità e i loro legali dell’accaduto, sotto minaccia di espulsione se lo avesse fatto, andando oltre ogni protocollo e clausola contrattuale”.

In conclusione è stato dichiarato: “Ci sono così tante lacune che non sono state colmate e distorsioni visualizzate modificando il programma, che solo una nota non sarebbe sufficiente per esporre. Lasciamo qui il nostro ripudio nei confronti della produzione del programma, che ha banalizzato un caso così grave insistendo nel mettere in cattiva luce la vittima”.