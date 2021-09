Elettra Lamborghini celebra il primo anniversario di matrimonio. La commovente dedica della cantante su Instagram, incontenibile l’emozione dei fan

Sono già trascorsi 3 anni dall’inizio della relazione tra Elettra Lamborghini e Afrojack, che ha catturato fin da subito l’attenzione dei fan, interessati ad ogni sviluppo del loro rapporto. Complice la fama internazionale che coinvolge i due artisti, evidente anche su Instagram, dove la celebre ereditiera totalizza 6,7 milioni di followers.

Un periodo che ha trasformato completamente la vita della cantante, che proprio nel febbraio del 2018 pubblicava il suo primo singolo “Pem Pem“, certificato con due dischi di platino. Il brano attualmente totalizza su YouTube il numero di 150 milioni di visualizzazioni, preludio di un successo duraturo che continua a ottenere grandi risultati.

Nel 2019 ha svolto il ruolo di coach nel programma musicale “The Voice of Italy“, pubblicando successivamente il suo primo album “Twerking Queen“. Partecipa alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Musica (e il resto scompare)“, e collabora nell’estate dello stesso anno con Giusy Ferreri al brano “La Isla“, che diventa una vera e propria hit.

Lo stesso destino si ripete con il successo del brano “Pistolero” nell’estate appena trascorsa, dopo aver dimostrato le sue doti di intrattenimento nelle vesti di opinionista nel corso del reality “L’Isola dei Famosi“.

Molti gli impegni che hanno segnato la vita della cantante, la quale ha tolto tempo nemmeno alla sfera privata, raccogliendo gioie e soddisfazioni. Nella giornata di oggi 26 settembre celebra il primo anno di matrimonio con il marito Afrojack, che ha condiviso sui social con tanto di dedica.

Elettra Lamborghini, dichiarazione d’amore: fan commossi

Ogni favola che si rispetti vanta una location da sogno, proprio come l’abito indossato dalla principessa protagonista della storia, in questo caso personificata da Elettra Lamborghini. Il giorno più importante nella vita della cantante si è svolto nella cornice del Lago di Como, più precisamente nell’incantevole e lussuosissima Villa Balbiano.

Era il 26 settembre del 2020, esattamente un anno da oggi, giornata in cui celebra il primo anniversario di matrimonio con il marito Afrojack, che elogia con una dolcissima dichiarazione d’amore straripante di gioia. Le dolci parole che la cantante riserva al Deejay vengono accompagnate da uno dei migliori scatti di quella meravigliosa giornata, che ritrae i due sposini abbracciati e nel culmine della felicità.

“Sono così orgogliosa dell’uomo che sei diventato“, così l’ereditiera si rivolge al marito per celebrare i “3 anni di amore, rispetto e pieni di divertimento” vissuti insieme a lui, non a caso festeggiati proprio nella stessa data del matrimonio. I fan non trattengono la commozione per la dolcezza della cantante, condividendo i loro migliori auguri.