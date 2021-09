Elisa D’Ospina sul letto come mamma l’ha fatta, solo il cuscino evita la censura: “Come me nessuno mai” – FOTO

La showgirl e opinionista tv, Elisa D’Ospina ha acceso il “calderone” della passione ai massimi gradi di temperatura: senza veli è unica.

Come non l’avevate mai vista prima, la splendida diva dello spettacolo, Elisa D’Ospina è balzata davanti ai riflettori dei social, dispensando consigli di bellezza e non solo…

L’opinionista tv di “Detto Fatto” e spalla preferita di Bianca Guaccero in Rai è reduce da un’adolescenza molto complicata. Nel corso della sua giovinezza è stata spesso vittima di body shaming. Una condizione che l’ha segnata dal profondo del cuore.

Proprio grazie alla convinzione dei suoi detrattori, Elisa è ripartita alla grande, con la consapevolezza che quei pregiudizi, con il tempo si son trasformati in punti di forza sui quali costruire il futuro.

In occasione dell’ultima pubblicazione via social, l’opinionista tv della rete ammiraglia della Rai, ha scritto un lungo e significativo post. Attraverso un racconto molto profondo, Elisa ripercorre i momenti tristi e deleteri della sua carriera. Nonchè le armi vincenti, grazie alle quali è riuscita a ripartire con buona pace di tutti

Elisa D’Ospina e il primo piano travolgente e senza filtri: sontuosa

