“Ho ancora le vertigini” Elodie, il mini abito stiloso e corto fa perdere l’equilibrio – FOTO

Elodie ha partecipato alla sfilata di Versace a Milano dove gli ospiti avevano occhi solo per lei dato il suo fascino e l’abitino corto scelto per sfilare in passerella

In occasione della Fashion Week che si sta tenendo a Milano in questi ultimi giorni Elodie ha sfilato insieme ad altri personaggi famosi nazionali e internazionali. La bella cantante era sulla passarella di Donatella Versace, con cui si è fatta immortalare in un bellissimo scatto.

L’artista era insieme a personalità del calibro di Dua Lipa, Gigi Hadid e Maria Lourdes Leone, la figlia della pop star Madonna ma lei non ha sfigurato ma anzi i follower avevano occhi solo per lei.

Elodie, la foto da incanto alla Fashion Week di Milano

