“Una sirena nel golfo di Napoli”, Federica Pellegrini seduta sugli scogli è uno spettacolo: gambe stupende – FOTO

Federica Pellegrini si gode le ultime giornate di sole seduta sugli scogli con il mare aperto sullo sfondo: bellezza inconfondibile.

La campionessa di nuoto e record nei 200 metri, stile libero nazionale in piscina ha fatto il pieno di likes in occasione dell’ultima pubblicazione via social.

Federica Pellegrini ha lasciato tutti a bocca aperta, approfittando delle ultime ore di sole, prima di ritornare ai posti di comando. La co-conduttrice e giudice di “X Factor” è riuscita ad arrivare in cima alle preferenze dei fan anche grazie alle ultime apparizioni in corsia.

La nuotatrice è reduce dalla campagna olimpica di Tokyo 2020, dove ha raggiunto il massimo “splendore” della sua carriera, conquistando l’ennesima finale. L’ex medaglia d’oro ai Giochi di Shanghai ha avvertito le prime avvisaglie legate ai cali di rendimento. Anche se nessuno le potrà togliere dalla testa, la meritata etichetta di “migliore di tutte”.

Nel corso del tempo oltre a vantare di un fisico all’altezza della situazione, si è dimostrata non da meno neppure da un punto di vista della bellezza, delicata e speciale come poche

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Siamo con te”. Dayane Mello, l’abuso subito in diretta televisiva non deve rimanere impunito. Le novità – FOTO

Federica Pellegrini siede comoda sugli scogli e manda in estasi i followers: unica

PER VEDERE LA FOTO DI FEDERICA PELLEGRINI, VAI SU SUCCESSIVO