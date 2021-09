Francesca Fialdini: “Così ha dato una svolta alla sua vita” FOTO

Durante la trasmissione di Francesca Fialdini, si è raccontata Valeria Sechi che ha voluto spiegare com’è cambiata la sua vita.

Valeria Sechi è stata ospite di ”Da noi… a ruota libera”, trasmissione di Francesca Fialdini in onda la domenica pomeriggio e ha raccontato la sua storia molto toccante.

La conduttrice ha voluto ascoltare con attenzione cosa ha provato la donna sulla sua pelle che si è rivelata e ha raccontato i momenti più difficili della sua vita ma soprattutto come ne è uscita, cambiando la sua vita a 50 anni.

“Sono stata sposata per 25 anni, una relazione durata quasi 30 anni compreso il fidanzamento”, ha esordito raccontando il suo passato.

La donna ha fatto tutto il possibile per riuscire a sopperire alla mancanza di denaro provocata da suo marito, per lei e per i loro cinque figli.

“Capisco che sembri paradossale ma bisogna capire che quando sei dentro queste relazioni per te quella è la normalità”, il tutto mentre cercava di andare avanti proteggendo i suoi figli con un sorriso per nascondere loro la verità.

La svolta nella vita di Valeria Sechi

Valeria già nella sua infanzia ha vissuto momenti difficili con diversi sfratti, infatti suo padre pure se era ”un uomo meraviglioso”, era ludopatico.

Valeria ha definito sua madre una donna straordinaria ma che a causa dei retaggi culturali non ha avuto la forza di reagire.

Quando è successo lo stesso anche a lei nel corso del suo matrimonio, la Sechi ha deciso di reagire e ha detto ‘basta’.

Dopo il divorzio, a 50 anni ha deciso di realizzare il suo sogno capendo cosa volesse fare da grande: “Non avevo un centesimo, quindi mi son trovata un lavoro facendo il fattorino ed ho pensato, adesso tiro fuori i miei sogni“, ed è diventata fotomodella.

Francesca Fialdini pubblica fiera la fotografia insieme a Valeria Sechi e nella didascalia scrive: “Felice di avervi fatto conoscere questa donna stupenda. Si chiama Valeria Sechi. A 50 anni ha dato una svolta alla sua vita e oggi è una donna e mamma felice che fa creazioni”.

Valeria vanta 15,7 milioni di followers su Instagram e sul suo profilo Instagram si possono notare tutti i suoi scatti.