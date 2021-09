Giorgia Palmas, la domanda bollente scatena il panico: “Meglio senza direi”. Le FOTO clamorose

L’ultima domanda della conduttrice Giorgia Palmas manda in visibilio gli utenti di Instagram: in pochi minuti, i commenti sotto alla compilation si moltiplicano

La carriera di Giorgia Palmas non può prescindere dal suo passato di modella. La conduttrice, che si classificò in seconda posizione alle finali di “Miss Mondo 2000”, salì alla ribalta grazie alle selezioni di “Veline”. Nel 2002, la Palmas venne infatti scelta per ricoprire il ruolo di velina mora all’interno di “Striscia la Notizia”, in coppia con Elena Barolo.

Il successo riscosso grazie alla trasmissione di Canale Cinque le permise di intraprendere molte altre esperienze lavorative, sia come conduttrice che come valletta. Ad oggi, Giorgia è moglie e mamma a tempo pieno, eppure la sua sensualità è la medesima di vent’anni fa. Nell’ultimo post, una domanda bollente ha messo in seria difficoltà i suoi followers.

