“Sole, cuore e amore”, Giulia De Lellis, weekend di fuoco con Carlo: la passione si accende – FOTO

Giulia De Lellis sta trascorrendo un weekend di fuoco assieme al fidanzato Carlo Beretta: la passione tra i due è incontrollabile

Sono state settimane piuttosto frenetiche per Giulia De Lellis, che ormai da qualche anno è uno dei volti più richiesti nell’ambito della moda. La celebre testimonial di Tezenis, che ha partecipato alla Milano Fashion Week, aveva decisamente bisogno di staccare la spina e di godersi i propri affetti in totale serenità.

Per questo motivo, il fidanzato Carlo Beretta ha deciso di organizzare un weekend romantico nella suggestiva location dell’azienda agricola “Borgo Il Mezzanino”, in provincia di Brescia. Immersi nella natura, Giulia e Carlo hanno dimostrato per l’ennesima volta la passione che li unisce.

Giulia De Lellis, weekend di fuoco con Carlo: la passione si accende – FOTO

Non accenna a diminuire la passione tra Carlo Beretta e Giulia De Lellis, che ormai si frequentano da circa un anno e sembrano ogni giorno più uniti. Il rampollo milanese ha deciso di organizzare un weekend romantico per la sua dolce metà, la quale, da perfetta influencer, non ha mancato di documentarne ogni istante mediante stories e scatti pubblicati tramite Instagram.

L’ultima compilation di Giulia ha lasciato i suoi 5 milioni di followers a bocca aperta. La modella e Beretta, nella location dello splendido “Borgo Il Mezzanino”, si sono concessi un picnic immersi nella natura e nel verde. La tavola, come mostrato dalla De Lellis, è ricca di prodotti appetitosi e genuini che fanno gola agli utenti. Ma a colpire è soprattutto l’intesa tra la modella e il fidanzato, percepibile anche attraverso il filtro dei social. Giulia e Carlo, che non si perdono di vista, confermano per l’ennesima volta la travolgente passione che li lega.

“Sole, cuore, amore“, ha scritto la De Lellis nella didascalia del post, che in men che non si dica ha raggiunto oltre 75mila likes.