La moglie di Ciro Immobile ha pubblicato uno scatto che ha mandato in visibilio il web, soprattutto in questa serata magica per i biancocelesti.

Jessica Melena è una delle wags più amate e apprezzate dai tifosi, sia laziali che italiani. Soprattutto in questa serata, che la squadra di Sarri ha vinto il derby della Capitale, la bellissima Lady Immobile si è lasciata immortalare in uno splendido scatto pubblicando i cuori biancocelesti e omaggiando i tifosi.

Ciro Immobile è diventato ormai l’idolo della Capitale, versante biancoceleste, conquistando la piazza a suon di gol e di ottime prestazioni.

Non si può dire lo stesso per quanto riguarda il suo rendimento in Nazionale dato che non è riuscito mai a spiccare con gli azzurri seppure ha vinto l’ultimo Europeo da titolare con la squadra di Roberto Mancini.

Jessica Melena e il suo outfit da capogiro

In questa foto Jessica ha regalato ai suoi followers uno splendido scatto. Indossa una maglietta nera semplice ma attillata e scollata al punto giusto, infilata dentro un paio di jeans stretti e infine calza un paio di stivali beige.

Bellissima, con questo outfit mette in mostra il suo fisico da urlo, risaltando quelle forme da capogiro.

Jessica è protagonista con il suo fascino e la sua sensualità diventando una vera e propria influencer, oltre ad essere la moglie di Immobile e madre dei loro tre figli.

E proprio in difesa di suo marito negli ultimi giorni si è spesa molto poiché ha ricevuto diversi insulti sul web anche nei confronti dei loro figli dai cosiddetti ”leoni da tastiera” che non si fermano di fronte a nulla prendendosela anche con chi andrebbe lasciato fuori da tutto questo.

Insulti di morte, offese gratuite, sono solo alcune delle ingiurie ricevute che ha voluto ”denunciare” tramite mezzo social con alcune stories su Instagram.

Intanto si lascia andare in questo scatto, mostrando la sua parte più bella.