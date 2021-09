Elisabetta Canalis ha incantato tutti con gli ultimi scatti al mare di questa stagione: nel giro di pochissimi minuti, ha fatto record di likes

Elisabetta Canalis è una delle donne più amate d’Italia. Ha cominciato che era solo una ragazzina, vestendo le vesti di modella, e da qui la sua carriera è stata tutta in discesa. Nel giro di pochi anni l’abbiamo vista interpretare ruoli in film famosissimi al cinema, dove ha cominciato il suo percorso da attrice. Poi l’amore l’ha portata dall’altra parte del mondo, dove ha continuato la sua carriera che è stata davvero inarrestabile. Ad oggi è seguitissima sui social e ha tantissime persone che la seguono e che le vogliono bene.

Elisabetta Canalis, che incanto negli ultimi scatti al mare

Anche se oramai vive dall’altra parte del mondo, L’Italia rimarrà per sempre il suo Paese ed è proprio qui che ha trascorso dei meravigliosi giorni quest’estate. Infatti quest’anno ha scelto come meta la Sardegna, regione molto gettonata in questo periodo dell’anno soprattutto da parte dei personaggi famosi. Elisabetta ha trascorso dei bellissimi giorni su uno yacht con la sua famiglia, dov’è stata pizzicata da qualche fotografo. Ha pubblicato un po’ di queste foto su Instagram e ha ringraziato chi gliele ha fatte, perché gli scatti sono bellissimi e ritraggono i momenti più belli che ha vissuto con la sua famiglia quest’anno. Tante foto di lei abbracciata a suo figlio, che sta diventando ogni giorno che passa sempre più grande e più uguale a lei.

Gli scatti, nel giro di pochissimi minuti, hanno raggiunto diversi migliaia di likes. Non a caso Elisabetta è una delle donne più amate dal mondo dei social!