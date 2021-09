Le pagelle e il tabellino del derby della Capitale, gara utile per la sesta giornata di Serie A, appena terminata.

Partita dalle mille emozioni quella andata in scena oggi all’Olimpico tra Lazio e Roma.

Tutti gli occhi, in questa sesta giornata, sono stati puntati sul 177esimo derby della Capitale, partita che ha sempre il suo grande fascino e che nella città di Roma non dura solamente 90′.

Per la prima volta nel derby nessuno dei titolari scesi in campo dall’inizio sono nati nella provincia di Roma.

L’Olimpico esplode al 10′ quando la Lazio passa in vantaggio: Felipe Anderson dalla destra fa partire un pallone tagliato alle spalle della difesa sul quale si avventa Milinkovic Savic che anticipa l’uscita di Rui Patricio, infilando in rete e subendo anche un fallo dal portiere portoghese.

Avvio da incubo per la Roma che al 19′ va sotto di due gol e questa volta a segnare è l’ex Pedro che nello stesso anno solare segna nel derby con entrambe le maglie: su una ripartenza velocissima dei biancocelesti, Immobile aggancia il pallone che scarica al centro, lo spagnolo arriva a rimorchio e la mette all’angolino dove Rui Patricio non può arrivare.

Ma la Roma mostra carattere e accorcia le distanze al 41′ grazie a un gol di Ibanez nato sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

A tagliare apparentemente le gambe ai giallorossi, però, è il gol della Lazio al 63′ con Immobile che a campo aperto si invola palla al piede, dribbla la difesa, serve Felipe Anderson che supera Rui Patricio.

Al 69′ la Roma torna di nuovo sotto di un gol grazie a un calcio di rigore concesso a Zaniolo per un fallo in area subito dal neoentrato Akpa Akpro. Dal dischetto Veretout che non sbaglia e trasforma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Spezia-Milan 1-2, Maldini e Diaz regalano la vetta ai rossoneri



Lazio – Roma: pagelle e tabellino

RETI: 10′ Milinkovic; 19′ Pedro; 41′ Ibanez; 63′ Felipe Anderson; 69′ Veretout (R);

LAZIO (4-3-3): Reina 7; Marusic 5,5, Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Hysaj 5; Milinkovic 7, Leiva 5,5 (’60 Cataldi 6), Luis Alberto 6,5 (’66 Akpa Akpro 4,5); Felipe Anderson 7,5, Immobile 7 (88′ Muriqi sv), Pedro 7. A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Lazzari, Radu, Basic, Escalante, Raul Moro, Romero.

All. Sarri.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 5; Karsdorp 5,5 (82′ Zalewski sv), Mancini 4,5, Ibanez 6, Vina 4,5 (82′ Smalling sv); Veretout 7, Cristante 5,5; Zaniolo 6,5 (77′ Carles Perez 6), Mkhitaryan 5, El Shaarawy 5,5 (’66 Shomurodov 6); Abraham 5,5. A disp.: Fuzato, Boer, Reynolds, Calafiori, Villar, Diawara, Darboe, Borja Mayoral.

All. Mourinho.

AMMONITI: Rui Patricio; Leiva; Cristante; Vina; Mourinho;

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Genoa – Verona: gara scoppiettante al Ferraris. Finisce in parità

Nella prossima gara la Lazio giocherà in casa del Bologna nel lunch match di Domenica 3 ottobre. La Roma, invece, ospiterà l’Empoli sempre domenica ma alle 18:00.