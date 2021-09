“Lo zoom è inevitabile” Sabrina Salerno la camicetta c’è ma è un optional: lato A indipendente FOTO

Sabrina Salerno, ancora da Roma, strega la sua platea di followers: l’amata cantante mostra il suo lato A esplosivo.

Sabrina Salerno inarrestabile su Instagram. La cantante regala scatti destinati agli annali: le sue forme portentose mandano in visibilio gli utenti del web. La regina dei social network, proprio qualche giorno fa, fece un annuncio ufficiale rilasciando un post che lasciò tutti a bocca aperta.

“Entusiasta e felice di far parte del cast di Ballando Con le Stelle. Sinceramente non vedo l’ora di entrare in sala prove e di conoscere il mio compagno di avventura!!!”, scrisse nella didascalia. In attesa di rivederla sul piccolo schermo nell’amatissimo programma, focalizziamo la nostra attenzione sugli ultimi scatti che ha appena postato sul web.

Sabrina Salerno la camicetta c’è ma è soltanto un optional, lato A da infarto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Sabrina, con il suo fascino e la sua esplosività, catalizza ogni giorno l’attenzione degli utenti del web con contenuti da infarto. Le ultime foto contenute nel post odierno sono favolose. La cantante indossa una camicia che è completamente aperta. Il reggiseno scuro copre poco e niente.

Il suo seno maestoso è così in mostra che accende la fantasia dei followers. La bellezza del suo viso, in ogni caso, non passa inosservata. “Lo zoom è inevitabile“, ha scritto un seguace visibilmente intontito dagli scatti. E ancora: “Come fai ad essere così bonazza”, “Così sexy”, “Sei bellissima”, “Che meraviglia”, si legge. La showgirl nata a Genova indossa anche pantaloncini di jeans troppo corti, con le gambe quindi completamente scoperte.

Sabrina ha girato quasi tutta l’Italia nel corso dell’estate. Un giorno la vediamo a Treviso, un altro a Roma, e l’altro ancora a Venezia. Qualche mese fa, la 54enne dichiarò che quest’anno avrebbe trascorso le sue giornate estive nel Bel Paese: a causa della pandemia di coronavirus, il nostro turismo è stato a lungo in ginocchio.