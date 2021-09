“Matrimonio a prima vista”, è stato un partecipante all’edizione 2019. La nuova vita di Fulvio Amoruso

Dopo la separazione con Federica Majorano per lui è iniziata una nuova vita fuori dai riflettori, tante novità per il bello e tenebroso di Castiglione della Pescaia.

“Ammetto che inizialmente mi hanno ferito tutti i commenti negativi, poi però mi hanno fatto anche ragionare su quali fossero le mie lacune, i miei difetti. Ho capito che avrei potuto essere più morbida nei suoi confronti”. Queste le parole di Fulvio Amoruso confessate davanti agli esperti nell’ultima puntata di MAPV registrata sei mesi dopo la separazione dalla moglie Federica.

L’esperienza di “Matrimonio a prima vista” ha portato in Fulvio tanta sofferenza dopo le brusche lamentele della moglie che lo ha criticato per il suo modo troppo diretto di approcciarsi a lei. Dalla sua partecipazione al docureality è trascorso qualche anno e anche la vita del giovane è cambiata molto. Vediamo cosa fa ora.

Fulvio Amoruso ha messo un punto fermo nella sua vita. I dettagli

Il 33enne di Castiglione della Pescaia come detto non ha avuto un’esperienza molto positiva all’interno del dating show con la ex moglie. Dopo sole cinque settimane di matrimonio, lui e Federica hanno deciso infatti di divorziare, troppe le incomprensioni createsi tra i due e i continui battibecchi mostrati in tv che hanno spesso destabilizzato il pubblico.

Fulvio è stato poi volto noto nel programma “Primo appuntamento” trasmesso su Real Time l’11 febbraio 2020 anche se pure in quella circostanza, affiancato dalla bella Rossana, non ha avuto il fatidico colpo di fulmine.

Oggi la vita sentimentale del giovane è coperta da un velo di riservatezza che non fa trapelare nei social nulla di questo aspetto. Sono apparse però alcune foto accanto ad una bella giovane dagli occhi chiaro e il sorriso felice direttamente dal mare della Toscana, nessun nome ma solo una dichiarazione ad una fan che nei commenti chiedeva se si era persa qualcosa a riguardo: “Periodo felice ❤️”

Sappiamo però che anche sua vita professionale è molto cambiata e ha iniziato una nuova attività molto stimolante per lui.

Lavora presso la CMTmotor di Grosseto, azienda N°1 in Europa nella vendita di moto usate tra privato e privato. In un post Instagram che ha caricato lo scorso 19 luglio come didascalia di lui seduto a pc sorridente scriveva:

“Questa volta ce l’ho messa davvero tutta! Che una nuova avventura abbia inizio!” Sono in molti ad augurarsi che questa esperienza sia per lui proficua e serena, attendiamo dunque ora solo nuovi sviluppi invece relativamente la nuova fiamma che appare già un punto fermo nella sua vita.