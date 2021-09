Napoli-Cagliari, le pagelle e il tabellino della partita andata in scena allo stadio Maradona di Fuorigrotta.

Il Napoli, dopo aver vinto le prime cinque partite di campionato, ospita il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona. Walter Mazzarri ritrova la sua vecchia squadra da avversario: il tecnico ha sostituito Leonardo Semplici. Dopo un buon pari contro la Lazio all’Olimpico, la formazione allenata dal nativo di San Vincenzo ha perso in casa contro l’Empoli.

Nella prima frazione, gli azzurri passano in vantaggio con Osimhen. L’attaccante sta vivendo uno stato di forma eccezionale e trova la rete con facilità. La squadra allenata da Luciano Spalletti gioca un grande calcio e controlla sempre il pallone. Nel secondo tempo, i partenopei trovano il rigore con un calcio di rigore trasformato da Lorenzo Insigne. Da segnalare la prestazione di Anguissa: il centrocampista arrivato dal Fulham riesce sia a conquistare tanti palloni, sia a giostrare il possesso con qualità. Il Napoli, con questi 3 punti, sale a quota 18 punti in classifica(in 6 partite). Il Milan resta in scia (a quota 16 punti), mentre l’Inter terza viene distanziata di quattro punti (14 punti dopo il pareggio con l’Atalanta). I sardi, invece, restano al penultimo posto in classifica con appena 2 punticini.

Napoli-Cagliari, pagelle e tabellino della partita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Lazio-Roma le pagelle e il tabellino della partita

Napoli, 4-2-3-1: Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Koulibaly 7, Mario Rui 7; Anguissa 7, Fabian Ruiz 6; Politano 6, Zielinski 6, Insigne 7 (75′ Ounas s.v); Osimhen 7.5(75′ Petagna s.v).

Cagliari, 3-5-1-1: Cragno; Caceres, Godin, Walukiewicz (68′ Ceppitelli 6); Zappa, Marin, Strootman, Deiola (68′ Keita 6), Lykogiannis; Nandez; Joao Pedro.

Reti: 11′ Osimhen, 57′ Insigne (su rigore)

Ammoniti: Walukiewicz (C), Osimhen (N)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Spezia-Milan 1-2, Maldini e Diaz regalano la vetta ai rossoneri



Il Napoli, domenica prossima alle ore 18.00, giocherà contro la Fiorentina. Prima del match di campionato, gli azzurri sfideranno lo Spartak Mosca in Europa League. Spalletti sta iniziando a ritrovare ulteriori elementi preziosi: nella sfida di oggi è sceso nuovamente in campo Demme, mentre Mertens avrà altre occasioni per rientrare pienamente. Mazzarri invece avrà qualche giorno in più per preparare la prossima partita: venerdì sera c’è Cagliari-Venezia.